Jamie Foxx ist dankbar: So rettete seine Schwester ihm das Leben

DE Showbiz - Jamie Foxx (55) postete am Dienstag (1. August) nicht nur Geburtstagsglückwünsche an seine Schwester Deidra Dixon auf Instagram, sondern lobte sie auch für ihren Mut, der ihm das Leben rettete.

Liebe und Dankbarkeit für seine Schwester

"Herzliche Glückwünsche an meine Schwester @frequency11 ‘D'… du bist magisch, du bist schön, du bist eine mutige Löwin #leoseason Und ohne dich wäre ich nicht hier", schrieb der Hollywoodstar (’Django Unchained)' in seinem Post. "Hättest du nicht die Entscheidungen so getroffen, wie du sie getroffen hast, hätte ich mein Leben verloren… ich liebe dich für immer und ewig, happy birthday, Schwesterherz." Auf den dazu geposteten Bildern sieht man Deidra auf diversen Selfies und die beiden in inniger Umarmung. Jamie bezieht sich mit seiner Lobeshymne auf die medizinischen Komplikationen, die ihn im April ins Krankenhaus brachten.

Jamie Foxx verspricht Comeback

Am 22. Juli postete der Oscar-Preisträger ein Instagram-Video, in dem er seinen Fans für ihre Unterstützung dankte und ihnen ein Update gab: "Ich habe etwas durchgemacht, was ich nie erwartet hätte. Ich weiß, viele Leute warteten und, ihr wisst schon, wollten ein Update hören, aber ich sage euch ehrlich, ich wollte nicht, dass ihr mich so seht", erklärte der Star. "Ich bin durch die Hölle und zurück gegangen. Und meine Genesung führte auch über einige Schlaglöcher. Aber ich komme zurück. Und ich kann arbeiten." Was genau das gesundheitliche Problem des Schauspielers war, ist immer noch nicht bekannt. Online kursierten Gerüchte, dass Jamie Foxx gelähmt oder erblindet sei, die glücklicherweise aber schon dementiert wurden.

