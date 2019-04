Allgemein | STAR NEWS

Jamie Dornan: Seine dritte Tochter ist auf der Welt

Jamie Dornan (36) ist erneut Vater geworden. Der Schauspieler ('Fifty Shades of Grey') selbst ging mit dieser Nachricht bisher aber nicht hausieren, stattdessen verriet seine Frau Amelia Warner (36) die frohe Kunde via Instagram. Dort postete sie zum britischen Muttertag am 31. März ein Bild, auf dem drei Paar Kinderschuhe zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Ich bin so stolz auf diese drei tollen Mädchen. Es ist eine Ehre, ihre Mutter zu sein… heute fühle ich mich extrem glücklich!"

Das kuriose: Bisher sind nur die Töchter Dulcie (5) und Elva (3) bekannt - das dritte Baby muss also inzwischen auf der Welt sein.

Wann war es soweit?

Das Netz rätselt momentan noch, wann der Nachwuchs denn nun auf die Welt kam. Im Oktober 2018 hatte das Paar bestätigt, dass es ein weiteres Kind erwarte, doch seitdem hatte man nichts mehr in Sachen Schwangerschaft gehört. Weder Amelia Warner noch Jamie Dornan haben sich bisher zu den Details der Geburt geäußert. Einen Namen gibt es daher natürlich auch noch nicht. Für die Fans heißt es also: Das Kind ist zwar da und es ist ein Mädchen - doch alles andere ist noch geheim.

Die Familie wächst und wächst

Im Oktober verriet Jamie bei US-Talker Jimmy Kimmel (51), dass er sich durchaus vorstellen könne, die Familie noch größer zu machen – auch nach der Geburt von Kind Nummer drei: "Ich habe das Gefühl, dass wir tolle Kinder machen. Ich könnte mir vorstellen – falls das der Wunsch meiner Frau ist –, dass wir so lange weitermachen, bis wir nicht mehr können. Es liegt ganz bei ihr."

Vielleicht erwartet uns also schon bald die Schlagzeile: Jamie Dornan ist zum vierten Mal Vater geworden. Für den Moment soll aber Tochter Nummer drei voll und ganz ausreichen.

© Cover Media

