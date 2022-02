Allgemein | STAR NEWS

James McAvoy: ‘X-Men’-Star bestätigt heimliche Hochzeit

DE Showbiz - Gerüchte gab es schon seit einer Weile, jetzt hat James McAvoy (42) sie bestätigt. In einem Interview mit der britischen Tageszeitung 'The Guardian'

erzählte der Schauspieler ('X-Men: Apocalypse'), dass er seine Freundin Lisa Liberati geheiratet hat. Kennengelernt haben sich die beiden am Set des Films 'Split'.

Es funkte am Filmset

Darin spielte James die Hauptrolle. Lisa war zu dem Zeitpunkt die persönliche Assistentin des Star-Regisseurs M. Night Shyamalan (51, 'The Sixth Sense'), der auch in dem Psycho-Thriller hinter der Kamera stand. Zwei Jahre später wurde aus James und Lisa ein Paar. Das Gerücht einer heimlichen Hochzeit entstand bereits 2019, als der Regisseur Jamie Lloyd hörte, wie James McAvoy Lisa Liberati als seine Frau bezeichnete. Auch der 'Guardian' konnte dem Schotten jetzt allerdings keine weiteren Einzelheiten entlocken. Er würde viel Zeit in Philadelphia, der Heimatstadt seiner Frau, verbringen, erklärte der Star: "Sie ist zu einer zweiten Heimat für mich geworden."

James McAvoys zweite Ehe

Für James McAvoy ist es nicht die erste Ehe. Von 2006 bis 2016 war er mit seiner Kollegin Anne-Marie Duff (51) verheiratet gewesen. Beide waren durch die britische Comedy-Serie 'Shameless' zu Stars geworden, hatten ihre TV-Beziehung auch im Privaten weitergeführt. Als James Lisa kennenlernte, lag das einstige Showbusiness-Traumpaar allerdings bereits in Scheidung. "Wir sind sehr traurig, zu der Entscheidung gekommen zu sein, uns scheiden zu lassen", hieß es damals in einem Statement. "Wir beginnen die nächste Phase mit weiterer Freundschaft, Liebe und Respekt füreinander." Anne-Marie Duff und James McAvoy haben einen elfjährigen Sohn namens Brandon.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images