Allgemein | STAR NEWS

James Gandolfini: Sein Sohn wird zu Tony Soprano

James Gandolfinis (†51) Sohn tritt sein Erbe an.

Der Darsteller spielte in der legendären Serie ‘The Sopranos’ den ebenso legendären Mafiaboss Tony Soprano. Für sein Porträt des mächtigen und gefürchteten Kriminellen heimste James alle erdenklichen Preise ein, wurde zur Kultfigur und zum gefragten Schauspieler. Aktuell befindet sich ein Kinofilm als Prequel zur Serie in Vorbereitung, der auf den Titel ‘The Many Saints of Newark’ hören soll. James Gandolfini steht allerdings für den Film nicht zur Verfügung: Der beliebte Schauspieler starb 2013 an einem Herzinfarkt, während er in Rom Urlaub machte.

Sein Sohn Michael Gandolfini (19) soll nun die Rolle des jungen Tony Soprano übernehmen, wie der Sprössling in einem Statement bekannt gab: "Es ist eine große Ehre, meines Vaters Erbe anzunehmen, indem ich in die Schuhe des jungen Tony Soprano schlüpfe. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit haben werde mit [dem ‘Sopranos’-Erfinder] David Chase (73) zu arbeiten und in Gesellschaft großartiger Talente sein werde, die für ‘The Many Saints of Newark’ verpflichtet wurden."

Vor Michael Gandolfini wurden bereits Alessandro Nivola (46), Vera Farmiga (45), Jon Bernthal (42), Billy Magnussen (33) und Corey Stoll (42) als Teil der Besetzung bekannt gegeben.

Die Mischung aus Melodram und Thriller, die von Alan Taylor inszeniert wird, spielt im Jahr 1967, als die Rassenkonflikte ganz Newark erschütterten. Der Streifen soll sich dabei auf die Konflikte zwischen den italienischen und afro-amerikanischen Verbrecherfamilien konzentrieren. Alessandro Nivola wird Dickie Moltisanti spielen, den Vater von Christopher Moltisanti, der in ‘The Sopranos’ von Michael Imperioli (52) verkörpert wurde.

Ein Kinostart steht noch nicht fest.

© Cover Media