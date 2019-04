Allgemein | STAR NEWS

Jaden Smith küsst eine Andere: Trennung von Odessa Adlon?

Dreht sich das Liebeskarussell im Leben von Jaden Smith (20) weiter? Der Sohn von Superstar Will Smith (50, 'Das Streben nach Glück') wurde am Wochenende [13./14. April] knutschend mit einer Frau beim Coachella Festival gesehen. Bei der Fremden handelte es sich allerdings nicht um seine Freundin Odessa Adlon…

Jaden Smith: Single oder Fremdgänger?

Der US-Star ('After Earth') und die Schauspielerin ('Nashville') waren seit dem Frühjahr 2017 ein Paar. Ist jetzt etwa alles aus? Die Zeichen sprechen dafür.

Auf der 'Levi's in the Desert Pool'-Party im Sands Hotel & Spa in Indian Wells ließ sich Jaden nämlich mit einer neuen Frau an seiner Seite blicken. Wie 'Us Weekly' berichtet, hielten die beiden ganz verliebt Händchen, küssten sich und wirkten überglücklich.

Die Frage aller Fragen ist also: Ist Jaden Smith fremdgegangen oder haben er und Odessa Adlon sich getrennt?

Heimliche Trennung?

Wie erwartet hat Jaden sich nicht zu den Gerüchten geäußert. Der Sohn von Will Smith ist aber sowieso dafür bekannt, wenig bis nichts über sein Privatleben zu verraten.

Tatsache ist aber, dass der Star und Odessa seit Monaten nicht mehr zusammen gesehen wurden. Stattdessen führte Jaden Smith die Coachella-Fremde am Montag in Calabasas zum Dinner aus.

