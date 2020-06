Allgemein | STAR NEWS

Ist der Lockdown schuld? Kelly Clarkson lässt sich scheiden

DE Showbiz - Kelly Clarkson (38) will nicht länger mit ihrem Manager Brandon Blackstock (43) verheiratet sein. Wie jetzt bekannt wurde, hatte die Sängerin ('Because Of You') bereits am 4. Juni die Scheidung eingereicht. Das Paar hat den Lockdown in seinem Anwesen in Montana verbracht. War das ständige Miteinander etwa zu viel?

Haus steht zum Verkauf

Die Ehe der beiden hielt gerade einmal knapp sieben Jahre, sie heirateten 2013. Brandon war der Manager der einstigen 'American Idol'-Gewinnerin. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, die fünfjährige River und der vierjährige Remington. Brandon hat zudem zwei Kids im Teenageralter, die aus seiner ersten Ehe mit Melissa Ashworth stammen. Erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte, gab es bereits vor wenigen Wochen, als Kelly und ihr Mann ihr Haus im kalifornischen Encino zum Verkauft anboten.

Kelly Clarkson wollte die Familie vergrößern

Dennoch dürften Kelly Clarksons Fans geschockt sein, denn während des Lockdowns hatte die Sängerin in den höchsten Tönen von der Zeit mit der Familie in Montana geschwärmt. Die Clips aus ihrem Landsitz wurden im Rahmen ihrer 'Kelly Clarkson Show' ausgestrahlt. Doch es gab auch Momente, in denen klar wurde, dass nicht alles rosig ist: Als Kelly den TV-Koch Gordon Ramsay zu Gast hatte, gestand sie, dass sie gern mehr Kinder wolle. Doch Brandon sei strikt dagegen. Ob Kelly Clarksons Kinderwunsch im Lockdown schließlich das Ende der Ehe besiegelte?

