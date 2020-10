Allgemein | STAR NEWS

Isabell Horn: Eltern sind keine Roboter

DE German Stars - Isabell Horn (36) teilt gern Geschichten aus ihrem Leben auf Social Media. Dass man sich damit auch manchmal angreifbar macht, nimmt die Schauspielerin ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') in Kauf.

Fritz kann gern seinen Namen ändern

Zum Beispiel bei der Wahl des Namens für ihren jüngsten Sprössling. Nachdem der Star stolz auf YouTube verkündet hatte, dass ihr Sohn Fritz heißen soll, gab es von Nutzern der Plattform gleich Gegenwind. Der Name sei zu altmodisch, einige nannten ihn gar "peinlich". Doch das kann Isabell nicht verstehen, wie sie gegenüber 'Bunte.de' gestand: ""Für uns als Familie ist das der perfekte Name. Ich hoffe, mein Sohn ist damit auch happy, wenn er mal älter ist. Wenn nicht, kann man sich umbenennen. Dann kriegt er halt einen anderen Namen."

Isabell Horn weiß, dass nicht alles perfekt sein kann

Diesen praktischen Ansatz verfolgt sie generell, wenn es um das Familienleben mit dem einjährigen Fritz und der dreijährigen Ella geht — wer nach Perfektion sucht, muss anderswo schauen: "Es ist nicht immer alles rosig. Man hat viele Sorgen, ist manchmal überfordert oder ist mit den Kräften am Ende." Die Schauspielerin fügte hinzu: "Gerade, wenn die Kinder noch so klein sind und nicht durchschlafen. Man ist tagsüber einfach total ausgelaugt. Und das ist ja auch vollkommen okay, wir sind ja alle keine Roboter."