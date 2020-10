Allgemein | STAR NEWS

Isabell Hertel: Soap-Star gegen die Polizei

DE German Stars - Schreckmoment für Isabell Hertel (47): Die Schauspielerin, die vor allem aus der Soap 'Unter uns' und aus 'Die Wache' bekannt ist, wurde beim Autofahren scharf geschnitten.

"Typische Handbewegung"

Kein Wunder, dass der Soap-Star kurz rot sah und dem Fahrer des Wagens, der sie gerade in Gefahr gebracht hatte, drohte. "Das war so eine typische Handbewegung", erinnerte Isabell sich gegenüber 'Bild'. Was Isabell nicht ahnte: Im gegnerischen Wagen saßen Polizisten in Zivilkleidung. Als diese sie daraufhin anhielten, rutschte der Darstellerin noch mehr das Herz in die Hose, wie sie gestand: "Ich hatte Angst, da ich alleine im Auto war und vorher noch nie von der Polizei angehalten wurde."

Isabell Hertels Polizisten nahmen es mit Humor

Zum Glück für Isabell, die seit 25 Jahren zum Inventar bei 'Unter uns' gehört, nahmen die Beamten ihr ihre wütende Geste nicht weiter übel, im Gegenteil: "Die waren wirklich lustig drauf, haben sich auch noch über meine Handbewegung lustig gemacht. Sie haben sich aber auch für das scharfe Überholen entschuldigt." Wie gut für Isabell Hertel, dass die Cops einen guten Tag hatten!

Artikel zum Thema Isabell Hertel: Auch Frauen über 40 sind sexy!