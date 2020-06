Allgemein | STAR NEWS

Isabel Varell: “Ich war ein Problemkind”

DE German Stars - Die Schauspielerin und Sängerin Isabel Varell (58, 'In aller Freundschaft') rührt derzeit die Werbetrommel für ihre neue Platte 'Eine Tasse Tee', die am 12. Juni erscheint. In den Songs verarbeitet sie ihre schwere Jugend.

Isabel Varell bekam Prügel von ihrer Mutter

Isabel hatte es nicht einfach: Als sie neun Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden, ihre Mutter verbot ihr den Kontakt zu ihrem Vater. "Die Scheidung hat meine Mutter zerstört, sie hat das meinem Vater nie verziehen", erinnert sie sich in einem Interview mit 'Bild'. "Sie war überfordert. Es gab schnell Schläge und Prügel von meiner Mutter. Was fühlst du? Wie geht es dir? Diese Fragen hat sie mir nie gestellt.“

Isabel hatte eine Lese- und Rechtschreibschwäche und flog zweimal vom Gymnasium. "Es war nicht schön. Ich hatte viele Probleme durch mein Zuhause", so Isabel. "Als Teenager fand ich mich hässlich und unsexy."

Isabel Varell entschied sich gegen Kinder

Die schwere Kindheit und Jugend sorgten dafür, dass die Schauspielerin selbst nie eigene Kinder haben wollte: "Ich war ein Problemkind. Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass ich aufgrund meiner eigenen Geschichte keine Kinder wollte.“

Mit der Vergangenheit hat Isabel Varell mittlerweile ihren Frieden geschlossen, seit 2015 ist sie glücklich mit dem Regisseur Pit Weyrich (71) verheiratet. Kinder hat sie nie bekommen, doch "meine mütterliche Seite kann ich an meinen Freunden und an meinem Partner ausleben."

Weitere Artikel