Iris Elbas Traum: Einmal mit Taylor Swift auf der Bühne stehen

DE Showbiz - Idris Elba (47) ist zurzeit in der Verfilmung des Kultmusicals 'Cats' in den Kinos zu sehen. Die Kritiker haben den Streifen bereits verrissen, ihn als vielleicht schlechtesten Film des Jahrzehnts beschrieben, doch Idris hatte Spaß während des Drehs. Auch, weil Taylor Swift (30) an seiner Seite stand.

Idris Elba ist ein alter Bekannter

Die beiden haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, denn Idris ist auch Musiker – gerne betätigt er sich als DJ. Nach ihrer Arbeit an 'Cats' träumt der Frauenschwarm nun davon, einmal gemeinsam mit TayTay auf der großen Bühne zu musizieren und dem Publikum so richtig einzuheizen. Im Gespräch mit der britischen 'Sun on Sunday' erläuterte er diesen ganz besonderen Wunsch: "Ich kenne Taylor schon seit ein paar Jahren. Die Menschen sehen die Albumverkäufe, die Preise. Was sie nicht sehen ist die harte Arbeit."

Taylor, sing bitte mit mir

Denn Taylor Swift ruhe sich fast nie aus, so Idris weiter: "Sie ist eine Person, die unglaublich hart arbeitet. Sie ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Mit ihr live zu performen würde unglaublich viel Spaß machen, und ich hoffe, wir können das wahr werden lassen." Bereits früher hatte Idris Elba den Wunsch geäußert, einmal einen Song mit Taylor einzuspielen. Im Januar hatte er erklärt: "Dieses Jahr war fantastisch, weil ich mehr Musik machen konnte. Ich hoffe, dass Taylor und ich … ich kann Taylor vielleicht dazu bringen, einen Song einzuspielen. Das wäre toll."

