DE Showbiz - Was ist da los: Um Schauspielerin Megan Fox (36) wirbeln Trennungsgerüchte. Hat sie sich tatsächlich von ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (32) getrennt.

"Du kannst die Lügen schmecken"

Am Sonntagmorgen (12. Februar) heizte die Darstellerin die Spekulationen an, als sie ein Selfie auf Instagram postete und dazu schrieb: "You can taste the dishonesty/ it's all over your breath" (Du kannst die Lügen schmecken/ sie sind überall in deinem Atem), das ist ein Zitat aus dem Beyoncé-Song 'Pray You Catch Me'. Dazu kam, dass die Amerikanerin alle Schnappschüsse von Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, aus ihrem Account entfernte und ihm nicht mehr folgte. Ein paar Stunden später hatte sie ihr Konto dann ganz deaktiviert. Eine deutliche Sprache.

Megan Fox reagierte schnell

Ist nun alles aus für das Paar, das mit seinem Hang zum Dunkeln die Welt unterhält? Im Juni 2020 hatten Megan Fox und Machine Gun Kelly ihre Beziehung öffentlich gemacht und im Januar 2022 überglücklich ihre Verlobung bekannt gegeben. Noch am Freitag waren sie bei der Super Bowl Party von Drake fotografiert worden. Und in der vergangenen Woche hatte Megan ihren Dann-Noch-Liebsten dafür gelobt, wie gut er damit umgegangen war, keinen Grammy gewonnen zu haben. "Glückwunsch, dass du zu dem sehr kleinen Prozentsatz der Künstler gehörst, die eine Grammy-Nominierung erhalten haben. Du hast diesen Prozess mit einer Anmut und Reife gemeistert, die ich noch nie von dir gesehen habe, und ich bin so stolz auf dich", schwärmte die dreifache Mutter in höchsten Tönen. Dies scheint sich jetzt geändert zu haben. Ohne jetzt großartige Sherlock-Holmes-Fähigkeiten zu besitzen, könnte man spekulieren, dass zwischen Freitag und Sonntag etwas passiert sein muss, dass diese brennende Liebe ein wenig hat abkühlen lassen. Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich bislang noch nicht offiziell zu den Trennungsgerüchten geäußert.

