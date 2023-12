Allgemein | STAR NEWS

Ins Krankenhaus eingeliefert: Sorge um Frank Zander

DE Deutsche Promis - Ausgerechnet in der für ihn besonders wichtigen Vorweihnachtszeit hat es Frank Zander (81) erwischt. Der Sänger ('Hier kommt Kurt') wurde nach Angaben seines Sohnes am Montag (11. Dezember) in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert.

"Er hatte kaum noch Appetit"

Zuvor war es tagelang mit seiner Gesundheit bergab gegangen. "Er war seit Tagen sehr müde und matt und ist praktisch beim Essen eingeschlafen", berichtete sein Sohn Marcus (55) der Deutschen Presse-Agentur. Schon nach einem Auftritt am 1. Dezember ging es dem Star, der sich nach einer Covid-Infektion nie wieder hundertprozentig fühlte, zunehmend schlechter, wie Marcus der 'B.Z.' erzählte: "Nach diesem Termin mussten wir erkennen, dass sein körperlicher Zustand eigentlich von Tag zu Tag schlechter wurde. Sprichwörtlich kam Vadder morgens kaum noch aus dem Bett. Er hatte kaum noch Appetit.“ Die Hausärztin ordnete schließlich die dringende Einweisung ins Krankenhaus an.

Frank Zander ist in allerbesten Händen

Das Timing könnte nicht schlechter sein, denn in wenigen Tagen richten Frank Zander und sein Sohn ihr berühmtes Weihnachtsessen für Bedürftige und Obdachlose in einem Berliner Hotel aus — und das bereits zum 29. Mal. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch Haarschnitte angeboten, Tiere von Tierärzten durchgecheckt. Es sieht zurzeit aber ganz so aus, als müsse Marcus den Gänsebraten dieses Mal allein servieren. "Es ist nicht sicher, dass er bis zur Feier wieder fit wird. Dass es ihm schlechter geht, zeichnete sich eigentlich schon vor rund zwei Wochen ab", so Marcus im Gespräch mit der 'B.Z.'. Es ist von erhöhten Entzündungswerten bei seinem Vater die Rede.

Die Berliner Boulevardzeitung konnte auch kurz mit dem Patienten sprechen. "Ein ganz schöner Mist ist das. Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen. Doch es ging nicht mehr anders. Ich wurde immer schwächer. Und jetzt werde ich komplett hier durchgecheckt, die Ärzte sind alle mega kompetent. Ich bin hier in den allerbesten Händen", beruhigte Frank Zander seine Fans. Seine Familie hofft jetzt, dass er schnell wieder zu Kräften kommt.

