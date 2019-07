Allgemein | STAR NEWS

Inmitten der Schwangerschaftsgerüchte: Kylie Jenner präsentiert flachen Bauch

Der Reality-TV-Star Kylie Jenner zieht bereits Tochter Stormi (16 Monate) mit Freund und Rapstar Travis Scott (28, 'Sicko Mode') groß. Den neuesten Gerüchten zufolge könnte es aber schon bald ein Geschwisterchen für die kleine Stormi geben.

War das Kylies Stimme?

Grund zum Anlass für die Spekulationen war ein Video, dass Kylies Schwester Khloé (35) von ihrer Geburtstagsparty auf Instagram postete. Während Khloé eigentlich nur das Buffet abfilmt, hört man im Hintergrund eine Frau, die deutlich ruft: "Ich bin schwanger!" Tatsächlich hört sich die Stimme wie die von Kylie an.

Heiße Outfits und Waschbrettbauch

Diese räumt jetzt aber mit den Schwangerschaftsgerüchten auf und postete ein Foto von sich auf Instagram, das sie in einem hautengen Kleid zeigt - von Babybauch keine Spur. Auch die Fotos der vergangenen Tage zeigen die hübsche Brünette immer wieder in knappen, engen Outfits oder Bikinis, was die Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft aus dem Weg räumen dürfte.

Ist Kylie Jenner allerdings eines Tages tatsächlich wieder schwanger, wird sie das sicherlich nicht so einfach bekanntgeben. Schließlich hielt sie ihre Schwangerschaft mit Stormi bis zum Ende geheim, erst nach der Entbindung erfuhr die Öffentlichkeit von der Baby-News.

