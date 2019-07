Allgemein | STAR NEWS

Inka Bause: Nach schweren Schicksalsschlägen schaut sie nach vorn

DE German Stars - Inka Bause (50) ist eine Frohnatur, wenn man sie auf dem Bildschirm erlebt. Die Moderatorin ('Bauer sucht Frau') weiß ihre Zuschauer zu begeistern und mitzureißen — auch wenn es ihr selbst nicht immer gut geht.

Der lange Schatten einer schweren Krankheit

Der TV-Star hatte in den letzten Jahren einen Schicksalsschlag nach dem anderen zu verkraften, Freunde und Weggefährten starben. Doch der schmerzlichste Einschnitt in ihrem Leben war sicher der Selbstmord ihres Ex-Mannes Hendrik Bruch (†53). Der Komponist hatte unter schweren Depressionen gelitten, bereits zwei Suizidversuche hinter sich. Obwohl die beiden schon seit 2005 geschieden waren, standen sich Inka Bause und Hendrik Bruch nahe. Die Verzweiflungstat hat noch immer Auswirkungen auf die Moderatorin.

Inka Bause wird freier

"Es ist für mich schwer, mich nach meiner Geschichte wieder auf einen Mann einzulassen", gesteht Inka Bause im 'Bunte'-Interview. "Aber ich bin dabei. Der Selbstmord ist jetzt bald drei Jahre her und ich merke, wie ich freier werde." Doch welcher Mann könnte nach den tragischen Ereignissen ihr Herz erobern? "Mit meinem Mann war ich 18 Jahre lang fast jeden Tag zusammen. Das war wunderbar. Aber heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich will keinen Mann haben, für den ich meinen Kleiderschrank halbieren muss und der rund um die Uhr bei mir wohnt. Aber wer weiß, was passiert, wenn ich mich richtig verknalle."

