Ingolf Lück: Wem er seine größte Erkenntnis im Showbusiness zu verdanken hat

DE Deutsche Promis - Wie jemand, der in wenigen Tagen 65 wird, sieht Ingolf Lück wahrlich nicht aus. Doch tatsächlich muss der Moderator und Schauspieler am 26. April eine Menge Kerzen ausblasen. Wie hält er sich so fit?

"Diese Anlagen die bleiben"

"Ich versuche, jeden Tag mindestens eine Stunde Sport zu machen. Das macht mir Spaß", verriet er der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Programm stehen Liegestütze, Gymnastik und Rudern, auf Tour oft auch Seilspringen. Die Ursachen für die Fitness-Begeisterung gehen weit zurück: "Ich war früher ein dickes Kind, und diese Anlagen, die bleiben…Jedes Gramm, das ich esse, wird zu zwei Gramm auf meinen Hüften." Seit fast 40 Jahren kennt man ihn jetzt als einen der ganz Großen in der deutschen TV-Unterhaltung — sein Aufstieg begann mit der Moderation der Chartsendung ‘Formel Eins'. "’Formel Eins' habe ich nur ein Jahr lang gemacht. Das meint man im Rückblick gar nicht, dass es nur 40 Sendungen waren", blickt der Star zurück.

Wie Ingolf Lück das Showbusiness erklärt bekam

"Ich habe Modern Talking entdeckt", erinnerte sich Ingolf Lück weiter. "Ich hoffe, dass ich eines Tages, wenn ich vor der Himmelstür stehe, darauf bauen kann, dass Petrus Modern-Talking-Fan ist. Wenn er mich dennoch nach unten schickt, dann treffe ich immerhin Dieter Bohlen wieder." Seine größte Erkenntnis in Sachen Showbusiness verdankt er allerdings seinem Onkel Karlheinz, mit dem er zusammen auf Feiern musizierte. Als der dem Publikum verkündete, dass "auf ganz besonderen Wunsch" noch einmal der Schneewalzer gespielt wurde, machte sein Neffe ihn darauf aufmerksam, dass doch niemand sich das Lied gewünscht habe. Onkel Karlheinz antwortete nur: "Ingolf, that's Showbusiness." "Ich dachte: Das kann eine berufliche Perspektive für mich sein. Dinge machen, die keiner gefordert hat - aber trotzdem behaupten, dass sie Wert haben und es verdienen, auf der Bühne stattzufinden", lachte Ingolf Lück.

