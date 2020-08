Allgemein | STAR NEWS

Ingo Kantorek: Wenn dein Tag kommt, kommt dein Tag

DE German Stars - Es war ein Schock für alle Fans der Serie 'Köln 50667'. Am 16. August 2019 kamen der Schauspieler Ingo Kantorek (†44) und seine Frau Suzana bei einem Unfall auf dem Rastplatz Sommerhofen nahe Sindelfingen ums Leben.

Interview kurz vor dem Tod

Ein Jahr nach seinem tragischen Tod ist ein neues Interview mit dem Darsteller und Model aufgetaucht. Der Journalist Charles Yunck hatte drei Monate vor dem Tod von Ingo Kantorek mit dem Star gesprochen. Bislang hatte er immer angenommen, das Interview sei überspielt worden, doch jetzt habe er es beim Aufräumen wiedergefunden. Besonders unheimlich: In dem auf 'Bild.de' veröffentlichten Gespräch geht es unter anderem um den Tod und die Gefahren des Motorradfahrens.

Ingo Kantorek gibt sich philosophisch

Das schöne Hobby sei wirklich gefährlich, gibt Ingo Kantorek im Gespräch unumwunden zu, denn Menschen könnten oft Distanzen nicht richtig abschätzen. "Ich hab schon etliche Sachen erlebt, wo ich selber fast draufgegangen wäre und auch schon einige Freunde verloren, die Unfälle gehabt haben, die gestorben sind dabei. Aber am Ende des Tages sehe ich es halt so: Das ist egal, was du tust. Wenn Dein Tag gekommen ist, ist es egal, ob du auf dem Klo sitzt, auf dem Motorrad, oder im Auto oder in der Badewanne. Wenn dein Tag kommt, kommt dein Tag."

