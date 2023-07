Allgemein | STAR NEWS

Indira Weis: Warum sie ihren Freund zunächst gar nicht treffen wollte

DE Deutsche Promis - Indira Weis (43) kann wieder lachen. Der ehemalige Bro'Sis-Star ist wieder verliebt. Derjenige, der die Sängerin wieder zum strahlen bringt, kommt aber nicht aus der Branche und das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis der Beziehung.

Boah, war für ein Mann!

Die gebürtige Hessin wollte sich erst gar nicht mit dem Anwalt, mit dem sie nun schon seit zweieinhalb Jahren liiert ist, treffen. Und das hatte einen zunächst recht oberflächlichen Grund:. "Weil mir sein Instagramfoto nicht gefallen hat", gestand das frühere Popsternchen RTL. "Ich fand ihn nicht attraktiv." Das änderte sich dann aber ganz schnell. "Auf einmal hab ich ihn gesehen und dachte nur ‘Boah, war für ein Mann’!" Und zwar ein sehr netter Mann, der sie nach ihrer Trennung von seinem Vorgänger und einer Fehlgeburt wieder aufgefangen hat. "Andreas war immer da", schwärmt sie.

Indira Weis hat ihr Leben komplett umgekrempelt

Während nach ihrer Zeit bei Bro'Sis eher unliebsame Schlagzeilen ihr Dasein bestimmten, geht es Indira Weis nun langsamer an. "Ich habe mein Leben komplett geändert. Ich gehe wenig aus. Ich bin Unternehmerin." Nach früheren Geldproblemen hat sie sich finanziell erholt und verdient nun ihr Geld als Immobilienhändlerin. Und sie spielt Golf. "Es hat mir gesundheitlich geholfen."

Im vergangenen Jahr offenbarte die Geschäftsfrau, dass sie seit ihrer Kindheit unter Depressionen leiden würde. "Ich war lange in psychotherapeutischer Behandlung, ambulant und mehrwöchige stationäre Therapien", erzählte sie der 'Bild' "Ich kann meine Depression nicht wirklich weg bekommen, aber ich habe gelernt, damit zu leben." Und mit ihrem Andreas hat Indira Weis jemand an ihrer Seite, der sie in schweren Stunden unterstützt.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski