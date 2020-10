Allgemein | STAR NEWS

Ina Aogo: “Wir sind Corona-positiv”

DE German Stars - Die Bombe platzte am Dienstag auf Instagram: Ina Aogo (31) meldete sich bei ihren über 120.000 Followern vom "Krankenlager von den Aogos", wie sie ihr Zuhause in einem Clip bezeichnet. Ihr Mann, der Ex-Fußballprofi Dennis Aogo (33) saß neben ihr.

"Es ist wie's ist"

Die ganze Familie, so die Influencerin, habe sich mit dem Coronavirus infiziert. 14 Tage müssten sie jetzt in Quarantäne bleiben. "Gottseidank hatte ich nicht so viele Kontakte vorher", zeigte sich Ina erleichtert. Wo sie und ihr Mann sich angesteckt hätten, ist beiden ein Rätsel. "Ich weiß auch nicht, woher, aber es ist wie's ist", gibt sich Ina ihrem Schicksal geschlagen. Man habe ihr ein Antibiotikum gegeben, während das Ergebnis der bakteriellen Untersuchung noch aussteht.

Ina und Dennis Aogo schlagen sich durch

Antibiotika wirken zwar in der Regel nicht bei Corona, aber Ina fühle sich dennoch besser: "Vielleicht ist es der Placebo-Effekt", mutmaßt sie. Ihr kleiner Sohn trinke wesentlich weniger als sonst, lediglich ihre Tochter habe kaum Symptome. "Wir schlagen uns jetzt hier so durch", erklärte sie weiter. Eine Schocknachricht sei es dennoch gewesen, die sie erstmal verarbeiten müssten. Jetzt bleibt Ina und Dennis, der im August sein Karriereende als Fußballer bekannt gab, nichts anderes übrig, als abzuwarten.

