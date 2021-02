Allgemein | STAR NEWS

Ina Aogo: Innerlich zerstört durch die Pandemie

DE Deutsche Promis - Strahlende Kids, eine glückliche Mama: Auf dem Instagram-Kanal von Ina Aogo (31) herrscht in der Regel eitel Sonnenschein. Doch im Leben der Influencerin ging es im letzten Jahr drunter und drüber.

Papierkram unter Wehen

Die Frau des ehemaligen deutschen Nationalspielers Dennis Aogo (34) litt nach der Geburt ihres zweiten Kindes unter einer Schwangerschaftsdepression — das tiefe Loch traf Ina total unvorbereitet, wie sie im Gespräch mit 'Bild' verriet: "Das hätte ich niemals von mir gedacht. Ich konnte unseren Sohn nicht so annehmen wie unsere Tochter. Diese ganze Pandemie hat mich innerlich total zerstört." Schon im Vorfeld der Geburt des kleinen Princten, der mittlerweile fünf Monate alt ist, war Ina im Dauerstress, wie sie rückblickend feststellte. Die Geburt in der Pandemie tat dann ihr Übriges: "Unter Wehen-Tätigkeit musste ich im Krankenhaus 30 Zettel ausfüllen, ohne dass mein Mann dabei sein durfte. Ich hatte Angst, niemand war bei mir. Das geht momentan ja ganz vielen Frauen so. Es war ein unglaublicher Stress."

Ina Aogo kam einfach nicht zur Ruhe

Doch auch als der kleine Bruder für Töchterchen Payten (4) auf der Welt war, ging es Schlag auf Schlag: Princten musste wegen einer Atemwegsinfektion zehn Tage auf die Intensivstation, anschließend infizierte sich die gesamte Familie mit Corona. "Dennis und ich hatten heftige Grippe-Symptome mit Fieber." Zum Glück streifte die Krankheit die Kids nur leicht, doch der Influencerin wuchs alles über den Kopf: "Das war dann einfach auch für mich zu viel (…) Ich glaube, dass mein Stress ganz viel mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Nach der Geburt unseres Sohnes hatte ich dann Depressionen, habe richtig gelitten. Ich hatte Probleme, meinen Sohn anzunehmen."

Der Stress habe auch dazu geführt, dass sie die überschüssigen Babypfunde nicht so leicht wieder loswurde, erzählte Ina Aogo weiter. Schließlich kam ihr und Dennis die rettende Idee: "Wir haben uns dazu entschlossen, in die Sonne zu fliegen. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt in Dubai sind." Daraufhin habe es bei ihr 'Klick' gemacht, die Pfunde purzelten. Die bösen Kommentare auf Instagram ob des Urlaubs ignoriert sie. "Ich finde, nach einem Jahr Pandemie wird es einfach mal Zeit, auf sich zu schauen", so Ina Aogo.

