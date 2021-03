Allgemein | STAR NEWS

Imagine-Dragons-Sänger Dan Reynolds: Dramatische Textnachricht rettete seine Ehe

DE Showbiz - Nicht viele Menschen können behaupten, dass eine Textnachricht ihr Leben veränderte. Doch genau das ist Dan Reynolds (33) passiert. Der Sänger der Imagine Dragons ('Believer') bekam die Nachricht, als er auf dem Weg war, seine Scheidungspapiere zu unterzeichnen. Der Absender: seine eigene Frau.

Seit sieben Monaten Funkstille

Dan und Aja Volkman (41) hatten sich im April 2018 getrennt. Anschließend herrschte sieben Monate Funkstille beim Paar, während im Hintergrund die Anwälte ihre Arbeit machten und sämtliche Scheidungspapiere vorbereiteten. Schließlich sollte Dan Reynolds endlich unterzeichnen, als sein Telefon "ping" machte. Es war das erste Mal seit über einem halben Jahr, dass der Musiker von der Mutter seiner drei Kinder hörte, wie er am Donnerstag (11. März) auf TikTok berichtete. Die Textnachricht traf mitten ins Herz: Dan und Aja sagten ihre jeweiligen Anwaltstermine ab und trafen sich zum Lunch. Danach war von Scheidung nicht länger die Rede.

Dan Reynolds Leben veränderte sich schlagartig

Ganz offenbar die richtige Entscheidung: Seit dem Lunch, das sich laut Dan anfühlte "wie ein erstes Date", läuft es zwischen ihm und Aja wieder blendend. So gut, dass sie seitdem sogar ein viertes Kind bekamen: Die kleine Valentine kam 2019 zur Welt. "Habt ihr jemals eine Textnachricht erhalten, die euer Leben verändert hat?" fragte Dan seine Fans in seinem TikTok-Clip.

Was waren es denn jetzt für magische Worte, mit denen Aja zwei Scheidungsanwälte ausbremste und die Idee zu Dans Song 'Follow You' gab? "Sie schrieb, dass sie mich nicht besitzen muss, um mich zu lieben. Sie liebt mich ohne etwas zu erwarten", erzählte Dan Reynolds - was für ein Happy End!

