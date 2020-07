Allgemein | STAR NEWS

Im Scheidungsprozess: Dr. Dre meldet sich zu Wort

DE Showbiz - Dr. Dre (55) und seine Noch-Ehefrau Nicole Young gaben sich 1996 das Ja-Wort, sie haben zwei erwachsene Kinder: Sohn Truice und Tochter Truly. Doch nach 24. Ehejahren reichte Nicole, die selbst Anwältin ist, im Juni die Scheidung ein.

Dr. Dre besteht auf vorehelichem Vertrag

Jetzt hat sich Dr. Dre über die Top-Scheidungsanwältin Laura Wasser zu Wort gemeldet. In seinen Unterlagen, die 'TMZ' vorliegen, wird der Trennungstag als 27. März, kurz nach Lockdown-Beginn, angeführt. Darin heißt es, dass er keine Einwände habe, Nicole Unterhalt zu zahlen.

Doch die Aufteilung seines auf 800 Millionen Dollar geschätzten Vermögens solle derweil in Ermangelung eines Vertrages entsprechend eines vor der Hochzeit aufgesetzten Ehevertrags erfolgen. Diesen Vertrag hatte Nicole Young in ihren Papieren allerdings mit keinem Wort erwähnt.

Gründe sind unbekannt

Die genauen Gründe für das Ehe-Aus sind nicht bekannt. Nicole hatte unüberbrückbare Differenzen in ihrem Scheidungsantrag angegeben. 2015 hatten mehrere Frauen dem Rapper vorgeworfen, sie in der Vergangenheit angegriffen zu haben. So soll er Anfang der Neunzigerjahre die Journalistin Dee Barnes attackiert haben. Auch seine frühere Freundin, die Rapperin Michel'le, mit der er von 1990 bis 1996 liiert war, wirft Dr. Dre Misshandlungen vor. Dieser hat sich anschließend öffentlich bei beiden Frauen entschuldigt.

