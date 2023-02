Allgemein | STAR NEWS

Im Mittelpunkt des Zoffs zwischen Peter und Iris Klein: Yvonne Woelke ist zuhause ausgezogen

DE Deutsche Promis - Kaum ein Tag, an dem das Drama um Iris und Peter Klein und Yvonne Woelke nicht in eine neue Runde geht. Jetzt soll Yvonne ihren Mann verlassen haben.

Article

Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (63) beteuerten immer wieder, dass sie lediglich gut befreundet seien. Dennoch schreibt die angebliche Affäre des Mannes von Iris Klein (55) seit Wochen Schlagzeilen, erst am Rande des Dschungelcamps, dann nach der Rückkehr aller Beteiligten nach Deutschland.

"Ich habe kein schlechtes Gewissen"

Immer wieder schoss die Katzenberger-Mutter auf Social Media öffentlich gegen ihren Noch-Mann, zog schließlich zuhause aus. Schließlich landete Iris sogar im Krankenhaus. Der Versuch einer Aussprache der beiden Eheleute scheiterte. Derweil sieht sich Yvonne zu Unrecht an den Pranger gestellt. "Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Ich werde hier unschuldig bestraft", erklärte sie RTL. "Nur weil man sich gut versteht, hat man keine Affäre." Nun sprechen Bilder, die von den beiden nach ihrer Rückkehr aus Australien gemacht wurden, eine andere Sprache — zumindest eine von Unbedarftheit angesichts bereits verstärktem Interesse der Medien. Jetzt haben die Gerüchte auch für Yvonne Folgen.

Yvonne Woelke auf der Straße?

Angeblich soll Yvonne Woelke, die ebenfalls verheiratet ist, zuhause ausgezogen sein. 'Bild' zitiert die Schauspielerin ('Verbotene Liebe') mit den Worten: "Ja, ich bin zu Hause ausgezogen. Habe ein paar Sachen zusammengesucht und bin mit einem Koffer zu meiner Freundin Janina Youssefian. Ich wohne erst mal bei ihr, habe auch noch eine kleine Wohnung in Berlin." So ganz auf der Straße sitzt die blonde Schönheit also nicht, doch sie weiß genau, wen sie für ihren Rauswurf zuhause verantwortlich macht: Iris Klein.

"Sie versucht jetzt, ihre Ehe zu retten und hat mit ihren Gerüchten und Fantasien meine Ehe zerstört. Sie fliegt nach Mallorca und macht auf heile Welt. Erst will sie angeblich die Scheidung, jetzt ist davon nichts mehr zu hören. Sehr merkwürdig", so Yvonne Woelke, die jetzt alles daran setzen will, ihre eigene Ehe zu retten: "Es sieht aber nicht gut aus."

Bild: picture alliance / dpa | Georg Wendt R4358 Georg Wendt

Weitere Artikel