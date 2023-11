Allgemein | STAR NEWS

Ikke Hüftgold nach Knaller-Interview: Hört er wirklich auf?

DE Deutsche Promis - Ikke Hüftgolds (47) neues Album trägt zwar den vielversprechenden Titel 'Nummer Eins', doch wenn der Sänger ('Sauftourist') seine Pläne aus einem neuen Interview umsetzt, wird es sein letztes sein. Gegenüber 'schlager.de ' kündigte der Ballermann-Entertainer Pläne für sein Karriere-Ende an — zumindest zum Teil. Das Gespräch schlug hohe Wellen.

“Großes musikalisches Finale”

"Es wird mein großes musikalisches Finale", so der Musiker. "Ich hab mit meinem Team eine unglaubliche Zeit hinter mir. 15 Jahre ging es stetig nur bergauf." Warum ausgerechnet ausgerechnet jetzt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere? Es scheint, dass Ikke sich eine alte Weisheit zu Herzen nimmt, die besagt: Wenn's am schönsten ist, sollte man aufhören. "Ich finde, das ist der beste Zeitpunkt, jetzt, wo ich ganz oben angekommen bin, über mein Karriere-Ende nachzudenken.“ Mit dem Album soll auch eine Konzert-Tour durch Deutschland stattfinden. "Es wird explosiv, spektakulär und sehr emotional", verspricht der Star, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt.

Ein klares “Jein” von Ikke Hüftgold

Mit seinem vielleicht letzten Werk, das wenige Tage vor Weihnachten erscheinen soll, will Ikke Hüftgold noch mal alle Register ziehen: "Auf meinem Album gibt es nicht nur 13 brandneue Songs und die Hits der letzten Jahre, sondern ich zeige auch alle musikalischen Facetten. Ich bin so gespannt auf das Feedback meiner Freunde und Fans." So ganz steht sein Abschied dann aber doch noch nicht fest. RTL hakte nach dem Interview nach, und gegenüber dem Sender ruderte der Ballermann-Star schon wieder zurück, die Meldung sei "überzogen". "Ich habe das auch so nie gesagt, dass das mein Karriereende ist. Ich habe gesagt: Das ist mein letztes Album. Weil Alben sind nun einmal nicht mehr zeitgemäß", erklärte Ikke Hüftgold.

