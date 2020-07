Allgemein | STAR NEWS

Ihr Sohn saß allein im Boot: ‘Glee’-Star Naya Rivera wird vermisst

DE Showbiz - Nava Rivera (33) wird vermisst. Die 'Glee'-Darstellerin hatte am Mittwoch (8. Juli) um die Mittagszeit an einem See in Kalifornien ein Boot gemietet, war anschließend mit ihrem erst vierjährigen Sohn Josey Dorsey hinausgefahren.

Das Boot war überfällig

Seitdem fehlt von der Schauspielerin jede Spur. Die Vermieter hatten eine Suchaktion gestartet, nachdem das Boot zur vereinbarten Zeit nicht wieder zurückgegeben worden war. Doch als es fanden, befand sich lediglich Josey an Bord. Es wird berichtet, dass die Behörden Josey zu dem Vorfall befragten und der Kleine berichtete, dass seine Mutter nach einem Schwimmausflug nicht zum Boot zurückgekehrt sei. Der Kleine trug eine Schwimmweste, Naya soll jedoch ohne unterwegs gewesen sein.

Naya Rivera mahnte ihre Fans

Das Ventura County Sheriff’s Department setzte umgehend Taucher ein, um "nach einer möglicherweise Ertrunkenen zu suchen". Auf Twitter schrieb das Polizeirevier: "Die vermisste Person am Lake Piru wurde als Naya Rivera, 33, aus Los Angeles identifiziert. Die Such- und Rettungsdienste werden bei Tagesanbruch ihre Arbeit wieder aufnehmen." Erst vor Kurzem hatte Naya auf Social Media ihre Fans ermahnt, das Beste aus ihrem Leben zu machen: "Egal welches Jahr, welche Umstände oder welche Probleme, jeden Tag, den ihr am Leben seid ist ein Geschenk. Macht das meiste aus dem Heute und jedem Tag, der euch geschenkt wird, denn das Morgen ist nicht sicher." Auf Twitter hatte sie ein Foto geteilt, welches sie mit Josey zeigte. "Nur wir beide", hatte Naya Rivera geschrieben.

Weitere Artikel