Ihr Mann Jens starb vor fünf Jahren: Danni Büchner kann sich eine weitere Ehe vorstellen

DE Deutsche Promis - Der 17. November wird wohl immer ein emotionaler Tag im Leben von Danni Büchner (45) bleiben. An dem Tag jährt sich der Tod ihres Mannes Jens, der 2018 auf Mallorca im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs starb. Fünf Jahre ist der Tod des Kult-Auswanderers, der mit seiner Familie durch 'Goodbye Deutschland' bekannt wurde, jetzt bereits her.

Die schönen Erinnerungen überwiegen

Die Familie hat gelernt, mit der neuen Situation umzugehen, ohne das Gedenken an Jens beiseite zu schieben. "Wie jedes Jahr gibt es Kartoffel-Möhren-Suppe, eine von Jens‘ absoluten Leibgerichten. Neben Fotos, TV-Ausschnitten und Erinnerungen sprechen wir dann ganz viel über ihn", erzählte Danni gegenüber 'Bild'. Doch auch den Rest des Jahres ist Jens unvergessen: "Nicht nur an seinem Todestag, auch im Alltag gibt es immer wieder verschiedene Situationen, in denen viele Erinnerungen hochkommen, wo wir dann drüber sprechen, uns gemeinsam an lustige Momente erinnern und herrlich miteinander lachen können." Im Vordergrund stehe nicht nur die Trauer, man teile in der Familie vor allem schöne und fröhliche Erinnerungen, betonte Danni.

Danni Büchner ist Single — vorerst

Doch wie geht es für Danni Büchner selbst weiter? Nachdem die TV-Persönlichkeit den meisten in den ersten Jahren in erster Linie als "Witwe von" ein Begriff war, hat sie mittlerweile ihre eigene Karriere. Doch wie sieht es mit der Liebe aus? "Ich sag mal so: Ich hab ja nach Jens’ Tod den ein oder anderen kennengelernt … ich bin froh, dass ich da erstmal raus bin", offenbarte die Auswanderin ihr Single-Dasein im Gespräch mit RTL. Sie hat mittlerweile an sich gearbeitet: Neue Friseur, 15 Kilo weniger, Brust-OP. Ewig allein sein möchte die Mutter von fünf Kindern nicht. "Niemand möchte im Alter allein sein! Ich möchte mit 60, 70 Jahren nicht irgendwo alleine vorm Kamin sitzen… Es gab Momente in meinem Leben, da dachte ich: Nie wieder! Aber wer weiß, das steht offen. Vielleicht würde ich nochmal heiraten!“ verriet Danni Büchner.

