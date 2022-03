Allgemein | STAR NEWS

“Identitätsprothese”: Hannes Jaenicke lästert über SUV-Fahrer*innen

DE Deutsche Promis - SUVs sind nach wie vor sehr beliebt auf deutschen Straßen. Ein Unding findet Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke (62), der wenig Verständnis für den Drang nach erhöhtem Sitzen hinterm Steuer hat.

"Rückengeschädigte Bürohengste"

Tatsache ist, dass diese Auto schon ziemlich viel Benzin schlucken und kaum zu den umweltfreundlichsten Gefährten gehören. Der Darsteller selbst ist mit einem Elektroauto unterwegs und hat nur Spott für die Fahrer*innen der Straßen-Brummer übrig. In der Sendung 'Gute Unterhaltung' bezeichnete er sie als "rückengeschädigte Bürohengste", die sich hinterm Steuer überlegen fühlen möchten und so eine "Identitätsprothese" gut gebrauchen können. "Die deutschen Straßen sind eine Katastrophe, du musst ständig durchs wilde Gelände", ätzte der Star über die Karossen, deren Allrad-Antrieb abseits des Asphalts konzipiert wurde. Er hat aber wenig Hoffnung, dass sich etwas im Auto-Konsumverhalten ändert.

Hannes Jaenicke will sauberen Strom

Dabei werden jetzt immer mehr Elektroautos angemeldet, aber die benötigen Strom und für Hannes Jaenicke ist es wichtig, woher der kommt. "Wenn wir den Strom für Elektromobilität sauber produzieren, großartige Sache! Wenn er aus der Kohle kommt, aus dem Gas von Herrn Putin oder aus der Atomkraft, ist Elektromobilität eine Quatschidee." Für einen Umweltaktivisten wie ihn gibt es also noch genug zu tun, um Bewusstsein bei seinen Mitmenschen zu schaffen.

Er ist übrigens auch nicht perfekt, wird ab und an selbst zum Umweltsünder: Sein geliebtes Motorrad verpestet schließlich auch die Luft. Und ganz früher wollte der kleine Hannes sogar LKW-Fahrer werden, wie er im Podcast 'Blaue Couch' verriet. "Ich fand diese Monstertrucks toll, die in Amerika von Ost nach West fuhren. Da war ich aber sechs oder sieben Jahre alt." Das sei Hannes Jaenicke also verziehen und solange er sich nicht in einem SUV auf den Straßen blicken lässt, ist doch alles in Butter.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images