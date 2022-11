Allgemein | STAR NEWS

Ich Präsident, du Vize: Kanye West macht Donald Trump ein irres Angebot

DE Showbiz - Kein Aprilscherz: Kanye West (45) lässt nicht locker und möchte sich 2024 zum US-Präsidenten wählen lassen. Als Mitstreiter möchte er Donald Trump (76) gewinnen, der im Erfolgsfall sein Vize-Präsident werden soll.

Kanye West träumt vom höchsten Amt

Nachdem es 2020 mit dem Wahlkampf nicht geklappt hat, läuft sich Kanye jetzt für 2024 warm. Am Dienstag (22. November) berichtete er auf Twitter, dass er Ex-Präsident Donald Trump auf dessen Anwesen in Mar-a-Lago besucht hat, um ihn für sein Team zu gewinnen. "Zum ersten Mal in Mar-a-Lago", schrieb der Rapper. "Regen und viel Verkehr. Kann gar nicht glauben, dass ich Präsident Trump warten ließ. Und ich trug Jeans… ohje… Was denkt ihr, wie seine Antwort lautete, als ich ihn bat, in meine Kampagne für 2024 einzusteigen?" Kanye bastelte eine Abstimmung in seinen Tweet und gab seinen Followern zwei Optionen: "Das ist sehr Ye" oder "Das ist sehr nee". Derzeit finden 58 Prozent der Abstimmenden, dass das absolut "Ye" ist. Ob sie dies ernst meinen, ist nicht nachzuprüfen.

Donald Trump kandidiert selbst erneut

Nicht nur Kanye und sein potentieller Vize, sondern auch der Kampagnenmanager, den der machtgeile Rapper schon mal engagiert hat, ist eine kontroverse Gestalt: Der weit rechts stehende Milo Yiannopoulus soll Kanye zum Erfolg verhelfen. Erst im vergangenen Monat hatte Kanye eine Reihe von einträglichen Geschäftsbeziehungen verloren, nachdem er mit antisemitischen Sprüchen herumholzte. Sein eher bescheidener Erfolg im Wahlkampf 2020 scheint ihm nicht zu denken zu geben: Damals kam er als Präsidentschaftskandidat auf 70.000 Stimmen, am Ende wurde Joe Biden US-Präsident. Und ob Donald Trump sich wirklich mit einem Platz in der zweiten Reihe begnügen würde, ist äußerst fraglich, erklärte er doch in der vergangenen Woche, dass er selbst 2024 erneut antreten wollte. Der Präsidentschaftstraum von Kanye West könnte also einmal mehr platzen, was wohl auch gut so ist.

