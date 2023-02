Allgemein | STAR NEWS

„Ich könnte ein Auto hochheben“: Pink trainiert drei Mal am Tag

DE Showbiz - Pink (43) ist immer in Bewegung. Die Sängerin ('Just Give Me A Reason') ist bekannt dafür, dass Sport bei ihr ganz groß geschrieben wird, und auch auf Tour zieht sie ihr Programm knallhart durch.

Zwei Stunden Kardio am Abend

Obwohl sie sich bei jeder Show auf der Bühne verausgabt, reißt Pink darüber hinaus auch jeden Tag ein umfangreiches Fitnessprogramm ab. Denn schließlich kommen die Biegsamkeit, die Ausdauer und die akrobatischen Einlagen, bei denen sie zum Teil auch an Seilen durch die Luft wirbelt, nicht von ungefähr. Auch auf Tour schwitzt sie morgens und nachmittags im Gym, berichtete die Musikerin jetzt im Gespräch mit 'Women's Health'. Zudem gibt es abends noch "zwei Stunden reine, psychotische Kardio-Übungen", so der Star über sein strenges Fitness-Regime auf Tour.

Wer kann mit Pink mithalten?

"Ich habe so viel Energie", erklärte Pink für all diejenigen, die das nicht automatisch erahnen. "Ich bin gerne stark. Ich identifiziere mich mit meiner Körpermitte, meiner Intuition und meiner Stärke. Ich habe breite, große Füße und ich mache immer Witze darüber: 'Damit kann ich euch besser treten!'" Die Sängerin ist gerade einmal 1,63 m groß, doch das macht sie durch ihre Kraft wieder wett. "Ich bin klein, nah am Boden, schnell und beweglich", so Pink. Doch auch zuhause liegt sie nicht auf der faulen Haut. Damit es nicht langweilig wird, wechselt sie zwischen Kardio, Krafttraining, Kickboxen, Yoga und Pilates, wie die zweifache Mutter weiter verriet. "Ich kann ein Auto hochheben, wenn es drauf ankommt", so eine selbstbewusste Pink.

Bild: InStar/Cover Images