„Ich bin gekommen, um zu dienen“: König Charles III. ist offiziell gekrönt worden

DE Showbiz - Das Wetter meinte es nicht gut mit dem neuen König: Der Himmel über London war am Sonnabend regenverhangen, als Charles III. (74) offiziell in der Westminster Abbey gekrönt wurde. Der Stimmung im Volk tat das jedoch keinen Abbruch.

Hunderttausende trotzten dem Regen

Hunderttausende säumten die Straßen entlang der Prozessionsroute, die vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall, den Trafalgar Square und Whitehall bis zur Westminster Abbey führte. Einige hatten bereits fast eine Woche an der Strecke ausgeharrt. Am Rande kam es allerdings zu Misstönen. So wurde Graham Smith, der Vorsitzende der Organisation Republic, die sich für ein Ende der Monarchie einsetzt, bei einem friedlichen Protest kurz vor der Krönung festgenommen. Was genau ihm vorgeworfen wird, ist bislang nicht klar.

“God save King Charles!”

Die Krönungszeremonie selbst zeigte wieder einmal, wie sehr Pomp den Briten liegt. Ein Ritual voller Symbole, bei dem König Charles und Königin Camilla von Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury, gekrönt wurden. Davon, das gesamte Volk zu einem gleichzeitigen lautstarken Treueschwur aufzufordern, hatte man dann aber doch abgesehen, nachdem diese Vorschlag als “bizarr” abgetan wurde.

Und so riefen die Anwesenden in der Westminster Abbey, unter ihnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, US-First-Lady Jill Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und viele europäische Adlige: “God save King Charles!” Begonnen hatte die Zeremonie übrigens mit dessen Versprechen: “Ich bin gekommen, um zu dienen und nicht, um mir dienen zu lassen.” Die Feierlichkeiten gehen weiter. Am Sonntag gibt es zum Beispiel ein großes Konzert in Windsor, bei dem unter anderem Katy Perry und Lionel Richie für König Charles III. singen werden.

Bild: Cover Images