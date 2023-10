Allgemein | STAR NEWS

Hyper, Hyper! Scooters H.P. Baxxter ist verlobt

DE Deutsche Promis - Es mag nicht dem Sound seiner Band entsprechen, doch für H.P. Baxxter (59) hängt der Himmel zurzeit voller Geigen. Der Frontmann von Scooter ('How Much Is The Fish') hat sich nämlich verlobt. Schon im kommenden Jahr soll die Hochzeit gefeiert werden.

Romantische Verlobung

Im Schottland-Urlaub machte der Techno-Gott seiner Liebsten Sara einen Antrag — und die sagte begeistert Ja. Gegenüber 'Bild' bestätigte der Sänger seine Verlobung: "Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten." Die Idee zu einer Tour durch die schottische Wildnis war dem Musiker gekommen, weil seine Band einen Auftritt in Edinburgh hatte, der Hauptstadt Schottlands.

Antrag in H.P. Baxxters Traumlandschaft

H.P. Baxxter und Sara waren mit der Fähre von Amsterdam nach Newcastle angereist, von dort ging es es weiter zum Konzert. "Nach dem Auftritt haben wir die Rundreise gemacht und sind zurück nach Hamburg. Schottland ist einfach traumhaft! So eine wunderschöne, tolle Landschaft." H.P., bürgerlicher Name Hans Peter Geerdes, hatte schon vor einigen Monaten über die Frau geschwärmt, die er im März kennengelernt hatte: "Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns." Die 37 Jahre Altersunterschied sind kein Problem für das glückliche Paar. Für H.P. Baxxter wäre es die zweite Ehe — von 2006 bis 2011 war er mit mit Simone Mostert verheiratet.

‌Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images