Hugh Grant: “Ich wollte an den Achseln fremder Menschen schnüffeln”

DE Showbiz - Hugh Grant (60) hat sich zu den immer zahlreicher werdenden Promis gesellt, die von ihrer Infektion mit dem Coronavirus erzählen. Der Schauspieler ('Vier Hochzeiten und ein Todesfall') hatte sich schon früh angesteckt und zunächst über seine Symptome gewundert.

"Als ob Harvey Weinstein auf meiner Brust sitzt"

"Ich hatte es und meine Frau hatte es, im Winter", verriet er am Dienstag (10. November) in der 'The Late Show With Stephen Colbert'. Beide hatten sich testen und bestätigen lassen, dass es tatsächlich Covid-19 war. Bei dem RomCom-Star hielten sich die Antikörper anscheinend besonders lange. "Ich hatte gerade vor einem Monat einen Antikörper-Test. Sie sind noch immer da." Die Symptome, die er und seine Frau Anna Eberstein Anfang des Jahres verspürten, stellten das Paar zunächst vor Rätsel. Hugh fing an, schrecklich zu schwitzen, und "meine Augäpfel fühlten sich an, als seien sie drei Nummern zu groß." Er hatte das Gefühl als "sitze ein gewaltiger Mann auf meiner Brust, Harvey Weinstein oder so."

Hugh Grant folgte seiner Nase

Als Hugh und Anna ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren, ahnten sie erstmals, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. "Dann gerät man in Panik, denn es wurde gerade erstmals als Symptom bekannt. Man fängt an, an Blumen zu schnüffeln — nichts — und man wird immer verzweifelter. Ich habe an Mülleimern gerochen und hatte das Bedürfnis, die Achseln Fremder zu riechen, weil ich einfach nichts riechen konnte. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe mir das Chanel No. 5 meiner Frau direkt ins Gesicht gespritzt. Ich konnte noch immer nichts riechen, aber ich war blind." Jetzt sitzt Hugh Grant mit seiner Familie die zweite Welle in Los Angeles aus — gut geschützt durch Antikörper.

