Huey Lewis: Selbstmordgedanken nach Hör-Diagnose

DE Showbiz - Huey Lewis (69) leidet unter der Meniere-Krankheit. Im vergangenen Jahr sah sich der Musiker ('The Power Of Love') dazu gezwungen, eine ganze Reihe von Konzerten abzusagen, nachdem gesundheitliche Komplikationen aufgetreten waren. Zu den Symptomen der Krankheit gehören Schwindel und Tinnitus. Ärzte warnten ihn, er würde sein Gehör komplett verlieren, wenn er sich keine Auszeit von Konzerten nimmt.

Huey Lewis hatte düstere Gedanken

Diese Diagnose habe sein gesamtes Leben aus den Fugen gebracht, gestand Huey nun gegenüber 'Whitefish Review'. Als Reaktion auf die Nachricht seines Arztes habe er sogar darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen, denn nie wieder ohne Angst Konzerte geben zu können, habe er nicht akzeptieren wollen: "Das hat einfach alles ruiniert. Ich versuche, mich davon nicht fertig machen zu lassen. Ich habe gedacht: 'Sch**ße, ich werde mich umbringen.' Ich habe über mein Ableben nachgedacht. Du weißt schon … Tabletten. Ich dachte, Tabletten zu nehmen wäre die einfachste Methode. Hätte ich es wirklich getan? Ich weiß es nicht."

Fans waren auf seiner Seite

Doch nichts wurde so schlimm, wie Huey es sich in seinen düstersten Albträumen ausgemalt hatte. Tatsächlich nahmen er und seine Kollegen der Band Huey Lewis and the News ihr erstes Album seit zwei Jahrzehnten auf. Ohne die Unterstützung der Fans hätte Huey das wohl nicht geschafft, musste er zugeben: "Die Fans waren einfach erstaunlich. Die Unterstützung, die ich von normalen Menschen bekomme, ist atemberaubend. Wenn du so etwas machst, denkst du nicht nach. Du machst es einfach, weil du einen Song schreibst. Du hast Spaß und begreifst gar nicht, dass du einen Einfluss auf das Leben anderer Menschen hast."

