Huch! Für Sophia Thomalla war Alexander Zverev „keine Liebe auf den ersten Blick“

DE Deutsche Promis - Wenn Stars über ihre andere Hälfte sprechen, hört man oft genug Begriffe wie "Seelenverwandtschaft" und andere romantische Verklärungen. Doch bei Sophia Thomalla (33) sucht man vergebens nach dem verbalen Zuckerguss, der oft genug über Promi-Beziehungen ausgekippt wird.

"Es ist keine romantische Geschichte"

Als sie ihren Freund, Alexander Zverev (25) kennenlernte, flogen nicht etwa gleich die Funken, wie die Moderatorin in der Doku 'Zverev — Der Unvollendete' auf RTL+ ausplauderte. "Es ist keine romantische Geschichte", so Sophia über den Anfang ihrer Romanze mit den Tennis-Star. Man habe sich über gemeinsame Bekannte kennengelernt, und es habe eine Weile gedauert, bis mehr daraus wurde. "Es war keine Liebe auf den ersten Blick", stellte das Model klar. "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joah, kann was werden.' Und dann entsteht es auf einmal plötzlich.“ Ganz einfach ist die Beziehung der beiden dennoch nicht.

Sophia Thomalla führt "kein simples Leben" mit Alexander Zverev

Sowohl Sophia Thomalla als auch Alexander Zverev haben einen vollgepackten Terminkalender. Er ist zum Beispiel elf Monate im Jahr in Sachen Tennis unterwegs: "Es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen." Sophia verrät: "Da genießen wir – so doof es klingt – die simpelsten Sachen miteinander. Denn wir haben kein simples Leben miteinander."

Da fragt man sich natürlich glatt, wer denn zu mehr Kompromissen in dieser komplizierten Beziehung bereit ist. Denn noch vor wenigen Monaten sprach die Unternehmerin gegenüber 'Bunte' über ihre "Kompromisslosigkeit. Ich brauche jemanden, der kompromissbereiter ist als ich…Wenn mein Partner so wäre wie ich, dann gute Nacht Marie." Irgendwie scheinen Alexander Zverev und Sophia Thomalla es ja hinzubekommen.

Bild: picture alliance/dpa/dpa Pool