Horror-Unfall? Nora Tschirner gibt Entwarnung

DE Deutsche Promis - Leute, bleibt auf dem Teppich: Schauspielerin Nora Tschirner (41) musste sich beeilen, der Welt mitzuteilen, dass alles nicht so schlimm ist und der Unfall bei 'Dalli Dalli' sie jetzt nicht in den Rollstuhl verbannte.

"Lustigster Unfall!"

Die Darstellerin trat bei der Wiederbelebung des Kult-Quiz' auf und stürzte so, dass sie dann nicht mehr weiterspielen konnte. 'Bild' sprach gar von einem "Horror Unfall' und man fürchtete schon das Schlimmste. Aber es war wohl so, dass sich die Schneeschuhe und ihr Hasenkostüm, das sie bei einem der Spiele trug, ins Gehege kamen und die Berlinerin dann zu Boden ging. Das Ganze muss wohl sehr witzig ausgesehen haben und die 'Tatort-Kommissarin beruhigte ihre Fans auf 'Instagram': "Mir geht es sehr gut, weil ich immer noch lachen muss. Es war wirklich nichts Schlimmes." Man könne ruhig über sie lachen, denn es war "der lustigste Unfall der Welt."

Nora Tschirner hatte Kniebeschwerden

Aber Nora Tschirner konnte dann doch nicht beim Rest von ‘Dalli Dalli' mitmachen. Sie zog sich laut 'Bild' nämlich Kniebeschwerden zu, die jetzt hoffentlich bald verschwinden. In einem Interview mit 'Cosmopolitan' hatte der Star erzählt, wie sehr rs jetzt auf seinen Körper achten würde - diesen "Truck" sollte man nämlich gut pflegen. Die Bambi-Gewinnerin trainiert nun mit Gewichten, "um mein Korsett und meine Gelenke zu stärken. Früher hatte ich viele Ängste, weil meine Sprunggelenke wackelig sind, jetzt habe ich erstmals die Muskulatur, die mich wirklich trägt." Dann wollen wir mal hoffen, dass Nora Tschirner ihr Knie wieder in den Griff bekommt und wir sind dann gespannt auf den "lustigsten Unfall", der am 25. Dezember im ZDF ausgestrahlt wird.

Bild: Bodo Schackow/picture-alliance/Cover Images