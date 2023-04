Allgemein | STAR NEWS

Horror-Flug für Matthew McConaughey: Lufthansa-Maschine sackte 1.200 Meter ab

DE Showbiz - So schwere Turbulenzen bekommen selbst Vielflieger*innen nie zu spüren: Eine Maschine der Lufthansa, in der Matthew McConaughey (53) mit seiner Frau Camila Alves (41) saß, sackte auf dem Flug von Texas nach Frankfurt geschätzte 1.200 Meter ab. Der Zwischenfall hatte sich Anfang März ereignet, Camila hatte bereits ein Video der Folgen auf Instagram geteilt.

Ein Klapptisch als Retter

Jetzt sprach der Schauspieler ('Interstellar') erstmals über den Schockmoment, der dazu führte, dass die Maschine in Washington notlanden musste, damit Passagier*innen medizinisch versorgt werden konnten. Sieben Menschen mussten ins Krankenhaus, nachdem sie durch die Kabine geschleudert oder von herumfliegenden Gegenständen getroffen wurden. Er selbst habe enormes Glück gehabt, erklärte der Star im Podcast 'Let's Talk Off Camera' mit Kelly Ripa, denn er war nicht angeschnallt, als die Turbulenzen das Flugzeug ohne Vorwarnung durchschüttelten: "Es war mein Klapptisch, der mich festhielt." Er berichtete von seiner Erleichterung, als er sah, dass Camila neben ihm noch immer angeschnallt war.

Was Matthew McConaughey besonders beunruhigte

"Es ist wirklich Schwerelosigkeit", blickte Matthew McConaughey auf den Horror-Moment zurück. "Dein Rotwein und dein Glas und der Teller, auf dem dein Essen war, alles schwebt immer noch in der Luft. Und dann schaut man sich das lange an, oder nicht wirklich lange — ein, zwei, drei, vier (Sekunden) vielleicht — und dann scheppert alles einfach zu Boden." Während ein Gespräch mit einem an Bord befindlichen Piloten den Schauspieler anschließend einigermaßen beruhigte, wird er wohl nie vergessen, wie verängstigt das Kabinenpersonal ausgesehen hatte. "Man sieht, wie die Flugbegleiter*innen nicht sonderlich zuversichtlich aussehen und denkt 'Ohje!'" erklärte Matthew McConaughey. "Es war der bei weitem gefährlichste Flug, den ich je hatte."

