Hollywoodstar Orlando Bloom: ‘Herr der Ringe’-Serie? Ohne mich!

DE Showbiz - Orlando Bloom (42) ist als Legolas in Peter Jacksons Verfilmung von Tolkiens 'Herr der Ringe' weltberühmt geworden. Der Partner von Katy Perry (34) war in allen drei Teilen des Kinospektakels zu sehen und machte seine Aufwartung zudem in zwei der drei 'Hobbit'-Filme, die später inszeniert wurden.

Die gute alte Zeit

Aktuell werkelt Amazon fleißig an einer aufwändigen Serie, die auf Tolkiens legendärer Geschichte basieren soll. Natürlich dauerte es nicht lange, bis Fans Gerüchte in die Welt setzten, Orlando könne erneut als Legolas zu sehen sein.

Doch der Hollywoodstar stellte gegenüber 'Entertainment Tonight' nun unmissverständlich klar, was er von diesen Gerüchten hält – und erinnerte sich an eine glorreiche Zeit: "Ich hatte keine Gespräche bezüglich [der neuen 'Herr der Ringe'-Serie]. Es ist schon lustig: Ich erinnere mich, wie ich mit Peter Jackson vor 20 Jahren am Set war und er gesagt hat: 'Wäre es nicht lustig zu spekulieren, wann sie hiervon ein Remake drehen werden?' Wir waren mitten auf dieser unglaublichen Reise. Ich dachte nur, 'Das wird niemals passieren.'"

Ist Orlando Bloom zu alt?

Demnächst wird Orlando neben Cara Delevingne (26) in der Amazon-Serie 'Carnival Row' zu sehen sein – ein Umstand, der den Darsteller mit Blick auf 'Herr der Ringe' zum Schmunzeln bringt:

"Jetzt arbeite ich für Amazon, und die inszenieren ein Remake. Ich weiß nicht, wie sie an den Stoff herangehen werden. Ich stelle mir gerne vor, dass ich nicht altern kann, aber das stimmt natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich in das Universum passen würde. Die haben wahrscheinlich schon einen 19-jährigen Jungen als Legolas bereit stehen."

Details zum Casting werden noch bekannt gegeben.

