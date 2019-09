Allgemein | STAR NEWS

Hollywoodstar Bill Murray: Verwirrung um einen Autounfall

DE Showbiz - Die gute Nachricht zuerst: Bill Murray (69) wird ab Donnerstag (26. September) bei den Alfred Dunhill Links Championships, einem Golfturnier im schottischen Fife, dabei sein. Dabei stand über der Teilnahme des Schauspielers ('Und täglich grüßt das Murmeltier') an dem Event mit (Hollywood)-Starbesetzung zunächst ein großes Fragezeichen.

Wer saß im Auto?

Der Golf-Fan wird an der Seite von Justin Timberlake, Greg Kinnear, Luke Wilson und Matthew Goode die Bälle übers Grün schlagen. Doch warum Bill Murrays Einsatz in Schottland kurzfristig auf der Kippe stand, scheint nicht ganz gewiss.

Es hieß zunächst, dass der 'Ghostbusters'-Star am Dienstag in eine Massenkarambolage verwickelt worden sei, bei der insgesamt vier Autos zusammengestoßen waren. Der Unfall war angeblich beim Transfer zum altehrwürdigen Golfplatz von St. Andrews an der schottischen Nordseeküste passiert.

Bill Murray ist unverletzt

Die Veranstalter des anstehenden Wettbewerbs wollen allerdings nichts davon wissen, dass Bill Murray überhaupt beim Unfall anwesend war.

"Ein Auto, das Bill Murray nach St. Andrews gefahren hatte, wurde in einem kleinen Unfall verwickelt. Niemand wurde verletzt und Bill Murray saß zum Zeitpunkt des Geschehens auch nicht im Auto. Er ist daher unverletzt und wird auf dem Turnier spielen."

Das wird Fans und Besucher der Veranstaltung natürlich freuen. Neben seinen Hollywoodkollegen wird Bill Murray auch gegen Golf-Profi Justin Rose antreten – vollkommen unverletzt.

