Hollywood trauert: Horror-Genie Larry Cohen ist tot

Es gibt nicht viele Autoren, die die Angst der Menschen so gut in Worte und Geschichten packen können, wie es Larry Cohen (†77) konnte. Der Drehbuchschreiber und Regisseur erschreckte uns mit Filmen wie 'Die Wiege des Bösen' und 'Tanz der Hexen' und fesselte uns in 'Nicht auflegen!' in den Kinosessel. Nun ist das Horror-Genie verstorben.

Larry Cohen: Ein Meister des Horrors

Larry Cohen zählte seit den 50ern zum festen Inventar Hollywoods und zeichnet sich für zahlreiche Klassiker verantwortlich. Für 'Die Wiege des Bösen' 1974 schrieb er nicht nur das Drehbuch, sondern führte auch Regie – genau wie bei 'Tanz der Hexen' 1989. 1987 arbeitete er zusammen mit dem Vater des Horrors, Stephen King (71) an 'Salem 2 – Die Rückkehr', bei dem er ebenfalls Regie führte. Bei 'Nicht auflegen!' 2002 überließ er den Regiestuhl zwar Joel Schumacher (79), lieferte aber ein fesselndes Drehbuch.

Hollywood ist in großer Trauer um den Held der Dunkelheit. 'Baby Driver'-Regisseur Edgar Wright (44) beispielsweise twitterte: "Viele Menschen behaupten, sie hätten Independent-Filme gemacht, aber Larry Cohen war eine wahrhafte, sich frei bewegende Filmlegende."

Todesursache unbekannt

Noch ist nicht klar, woran genau der Hollywoodstar am 23. März gestorben ist. Cohens enger Freund und Pressesprecher Shade Rupe bestätigte dessen Tod auf der offiziellen Facebook-Seite des Stars: "Das gesamte KingCohen-Team trauert um seinen Star, seinen Helden und seinen König Larry Cohen. Sein beispielloses Talent wurden einzig von seinem großen Herzen übertroffen."

Larry Cohen hinterlässt fünf Kinder, er war zweimal verheiratet. Seine Lieben sollen bei ihm in Los Angeles gewesen sein, als er seinen letzten Atemzug tat.

