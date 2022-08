Allgemein | STAR NEWS

Hollywood spielte Amor: Zoë Kravitz ist dankbar, Channing Tatum beim Dreh kennengelernt zu haben

DE Showbiz - Zoë Kravitz (33) und Channing Tatum (42) lernten sich bei der Arbeit kennen und lieben. In einem Interview verriet sie jetzt, wie sie sich während ihres Regiedebüts 'Pussy Island' in ihren Hauptdarsteller verliebte.

Kreative Energie ließ die Liebe wachsen

In der Magazinbeilage des 'Wall Street Journal' sprach Zoë nicht nur über den ersten Film, bei dem sie selbst Regie führte, sondern auch, wie das Werk, zu dem sie selbst das Drehbuch mitschrieb, zum Katalysator für ihre aktuelle Beziehung wurde. "Ich bin wirklich dankbar, dass dieser Film ihn so in mein Leben gebracht hat", sagte sie. "Wenn du etwas zusammen mit anderen machst, ist das ein heiliger Raum, und wenn du mit jemandem in kreativer Hinsicht kompatibel bist, öffnet das oft andere Kanäle, weil du so viel von dir mitteilst."

Zoë Kravitz spürte, dass Channing der Richtige war

Zoë hatte Channing für die Rolle ausgewählt, weil sie dafür jemanden wollte, "der noch nie zuvor eine düstere Rolle gespielt hat, weil ich denke, dass es aufregend ist, jemandem zuzusehen, der meist den netten Jungen von nebenan gespielt hat, einen netten Typen, romantische Rollen, all sowas." Und da lag schon bald etwas Besonderes in der Luft: "Ich spürte – sogar von Weitem, bevor ich ihn kannte, dass er ein Feminist ist und dass er keine Angst hatte, diese Finsternis auszuloten, weil er weiß, dass er nicht so ist. Darum fühlte ich mich zu ihm hingezogen und wollte mich mit ihm treffen. Und ich hatte Recht." Die Dreharbeiten dauern derzeit noch an, und man darf auf die Geschichte einer Cocktail-Kellnerin, die sich in den inneren Zirkel eines IT-Moguls, gespielt von Channing, vorarbeitet, um auf dessen Privatinsel verstörende Entdeckungen zu machen. Neben Channing Tatum sind unter der Regie von Zoë Kravitz auch Haley Joel Osment, Geena Davis und Christian Slater zu sehen.

Bild: Jeffrey Mayer/Media Punch/INSTARimages.com