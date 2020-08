Allgemein | STAR NEWS

Hilfe, Menopause: So geht Rod Stewart mit seiner Frau Penny um

DE Showbiz - Rod Stewart (75) und seine Ehefrau Penny Lancaster (49), die zusammen zwei Söhne im Alter von neun und 14 Jahren haben, mussten in diesem Jahr nicht nur mit dem Corona-Lockdown fertig werden, sondern sich auch noch an die Symptome von Pennys nahender Menopause gewöhnen. Wie ging der Rockstar ('I Don‘t Want To Talk About It') damit um?

Rod Stewart und Penny Lancaster sind 13 Jahre verheiratet

Penny Lancaster, die im Juni ihren 13. Hochzeitstag mit Rod Stewart mit einem Takeaway-Picknick im Londoner Hyde Park feierte, gestand in der britischen Talkshow 'Loose Women', dass die letzten Monate nicht einfach gewesen seien. Doch sie sei froh, dass Rod und die Söhne Alastair und Aiden sich extrem hilfsbereit zeigten und sie unterstützten.

Was ihr besonders zusetzte, war die Unsicherheit über das, was mit ihr geschah – da sie die Bandbreite der Symptome selbst nicht kannte, fiel es ihr schwer, ihrer Familie zu erklären, was mit ihr los war. Auch jüngere Freundinnen würden sie ständig fragen, zum Beispiel "Machst du jetzt eine Hormontherapie?" Sie könne dann nur antworten: "Ich weiß es nicht!"

Hitzewallungen sorgten für explosive Stimmung

Unter anderem machten Penny plötzliche Hitzewallungen zu schaffen: "Meine Körpertemperatur ist total durcheinander. Das wirkt sich wiederum auf die Stimmungsschwankungen aus, und ich habe auch Gewicht zugenommen", erklärte Penny und erinnert sich an einen Zwischenfall: "Ich war in der Küche und kochte das Abendessen, es war wieder einmal so ein Tag, an dem alles schiefging und ich hatte die Nase voll, sodass ich das Essen am Ende durch die Küche schleuderte."

Rod und die Kinder reagierten mit Verständnis und Liebe: "Ich schrie herum und brach in Tränen aus. Die Jungs kamen und umarmten mich. Rod sagte 'Lasst Mama eine Minute in Ruhe.' Wir haben Glück, weil wir so offen darüber sprechen."

