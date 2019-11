Allgemein | STAR NEWS

Hilaria Baldwin: Nach zweiter Fehlgeburt in Therapie

DE Showbiz - Hilaria Baldwin (35) muss gerade einen schweren Schicksalsschlag verkraften, denn sie verlor vor kurzem ihr ungeborenes Baby im vierten Monat. Es war ihre zweite Fehlgeburt. Die traurige Nachricht hatte sie mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Bereits im April dieses Jahres hatte sie ein Baby verloren. In schweren Zeiten wie diesen hilft es, sich professionelle Hilfe zu holen. Genau das hat Hilaria nun getan.

Sprechen fühlt sich gut an

Auf Instagram verriet die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (61), dass sie sich an einen Therapeuten gewandt hat, nachdem sie mehrere Methoden ausprobiert hatte, alleine wieder auf die Beine zu kommen: "Ich habe versucht, mich da draußen an Menschen zu wenden, die mich unterstützen können. Ich habe meine Geschichte geteilt, geredet, geweint … meinen Körper bewegt, Akupunktur vornehmen lassen. Heute habe ich einen Therapeuten besucht." Zunächst sei die brünette Schönheit sehr nervös gewesen, an die Tür eines Therapeuten zu klopfen, doch dann "hat es sich sehr gut angefühlt, über das sprechen zu können, was passiert ist."

Hilaria Baldwin ermutigt andere Menschen

Gleichzeitig empfahl Hilaria anderen, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn es alleine nicht mehr geht: "Ich teile das mit euch in der Hoffnung, dass ihr euch die Zeit nehmen werdet, wann immer ihr Hilfe braucht. Ihr seid es wert." Nach der Bekanntgabe ihrer Fehlgeburt habe Hilaria viele Geschichten von anderen Frauen gehört, die ähnliches durchmachen mussten. Niemand sei alleine in seinem Schmerz: "Ich hoffe, wir können uns von diesen schweren Emotionen erleichtern. Fruchtbarkeit ist nicht immer etwas, das man hat oder nicht hat. Die Schönheit und die Herausforderungen, eine neue Generation heranzuziehen, ist harte Arbeit. Wir müssen unsere Körper für all ihre Arbeit respektieren."