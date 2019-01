Allgemein | STAR NEWS

Herzogin Meghan: Wer nennt sie denn hier dick?

Die Welt liegt Herzogin Meghan (37) zu Füßen.

Die beliebte Royal und ehemalige Schauspielerin ('Suits') hat im britischen Königshaus eingeschlagen, wie eine Bombe. Jeder will Herzogin Meghan sehen, und so drängeln sich die Royal-Fans allerorten, wenn Prinz Harrys (34) Ehefrau öffentliche Veranstaltungen besucht. Dass die einstige TV-Schönheit allerdings als "dick" bezeichnet wird, kommt wohl eher selten vor: Die Herzogin ist zwar im sechsten Monat schwanger und trägt eine deutliche Babykugel vor sich her, macht aber ansonsten eine tolle Figur. Doch genau das geschah bei einem Besuch des Mayhew-Tierheims im Norden Londons, als Meghan der dort arbeitenden Gothrine McEachrom vorgestellt wurde. Die unter ihren Kollegen als 'Peggy' bekannte Mitarbeiterin des Tierheims begrüßte die schwangere Royal zunächst mit den Worten: "Gott schütze Sie", bevor sie fortfuhr: "Sie sind hier immer und allezeit willkommen, und Sie sind eine dicke Dame." Zum Glück für Peggy leben wir nicht mehr in Zeiten, in denen launige Monarchen bei Beleidigungen umgehend die Enthauptung der Täter anordnen, und so brach Meghan Markle dann auch in herzhaftes Gelächter aus und meinte: "Das nehm ich mal so hin!" Die Royal ist seit neuestem Schirmherrin der Tierschutzorganisation, die unter anderem auch Hundebesuche in Altenheimen organisiert, die den Alltag der Bewohner auflockern sollen. Mit Herzogin Meghans Alltag ist das auf jeden Fall schon mal gelungen.

© Cover Media

Artikel zum Thema Herzogin Meghan: Ein Preis für ihre Designerin