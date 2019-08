Allgemein | STAR NEWS

Herzogin Meghan: “Lasst uns mutiger sein”

DE Showbiz - Herzogin Meghan (37) stellte gemeinsam mit Edward Enninful (47) die Septemberausgabe der britischen 'Vogue' auf die Beine. Auf dem Cover sind 15 unterschiedliche Frauen zu sehen – darunter Promis wie Schauspielerin und Feministin Salma Hayek (52, 'Frida') sowie Klimaaktivistin und It-Girl Greta Thunberg (16). Es geht also nicht nur um Mode. Es geht um Persönlichkeiten, die für eine bessere Welt kämpfen.

Herzogin Meghan bringt mehr Mut in die 'Vogue'

Meghan war das wichtig, wie sie in einem Brief an ihre Leser erklärt. Sie habe keine oberflächliche Ausgabe unter die Leute bringen wollen, die einfach nur schöne Menschen zelebriert:

"Vor vielen Jahren habe ich 'The Four-Chambered Heart' von Anais Nin gelesen. Darin stand ein Zitat, das mich sofort angesprochen hat: 'Ich muss eine Meerjungfrau sein, Rango. Ich habe keine Angst vor Tiefen, aber eine große Angst vor oberflächlichem Leben.' Für diese Ausgabe habe ich mich gefragt, warum wir am flachen Anfang des Pools schwimmen sollten, wenn wir uns in die Tiefen stürzen können. Eine Metapher für das Leben wie auch für diese Ausgabe. Lasst uns mutiger sein. Lasst uns tiefer gehen."

Vielfalt noch ausgeweitet

Meghan sei es dabei auch um Vielfalt gegangen, wie sie fortfährt: "Das ist das, wonach Edward und ich gestrebt haben. Eine Ausgabe voller Substanz und Schwere. Es handelt sich schließlich um die Septemberausgabe der britischen 'Vogue', und damit um eine Gelegenheit, die Vielfalt noch auszuweiten."

Selbst wenn Meghan Markle Kontrolle über das Magazin gehabt habe und darin vor allem nachhaltige Produkte anpreist, gibt sie zu, dass in der Septemberausgabe auch Werbung sein wird. Es handele sich schließlich immer noch um ein Geschäft.

