Herzogin Meghan: Ein Preis für ihre Designerin

Alle reißen sich um Claire Waight Keller (48) – das hat sie Herzogin Meghan (37) zu verdanken.

Seit die Designerin und künstlerische Leiterin des französischen Modehauses Givenchy das Hochzeitskleid für die frisch gebackene Frau von Prinz Harry (34) entwarf, ist ihr Name in aller Munde: Claire Waight Keller ist ein leuchtender Stern am Designer-Himmel. Kein Wunder also, dass Herzogin Meghan der Frau, die sie an ihrem großen Tag mit einem atemberaubenden Outfit versorgte, die Stange hält. Am Montag machte die ehemalige Schauspielerin ('Suits') einen unerwarteten Besuch bei den British Fashion Awards, um der britischen Kreativen den Preis als Designerin des Jahres in der Kategorie Damenbekleidung zu überreichen. Dabei sah die Herzogin von Sussex, die im April ihr erstes Baby erwartet, wieder einmal atemberaubend aus: Ein schwarzes Kleid, das eine Schulter freiließ und natürlich dem Anlass entsprechend von Claire Waight Keller entworfen worden war. Die beiden Frauen umarmten sich auf der Bühne.

Wie die Designerin erst kürzlich dem 'Hollywood Reporter' verraten hatte, waren sie einander im Laufe der Hochzeitsvorbereitungen beständig näher gekommen: "Der Austausch war wirklich nur zwischen ihr und mir. Es war niemand anderer beteiligt, die fünf Monate waren etwas ganz Besonderes und gaben mir die Gelegenheit, sie wirklich kennen zu lernen." Claire Waight Keller war sich ihrer enormen Verantwortung bei der Aufgabe durchaus bewusst: "Es war ein Riesending, sowohl beruflich als auch für mich als Britin." Dank Herzogin Meghan ist sie jetzt gefragter denn je.

