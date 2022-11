Allgemein | STAR NEWS

Herzogin Meghan: Britisch zu werden ist verdammt schwer

DE Showbiz - Du willst britisch werden? Dann zeig mal, was du kannst: Herzogin Meghan (41) gab zu, dass der britische Einbürgerungstest ziemlich schwer ist. So schwer, dass sogar ein Royal ihn nicht bestehen würde.

Auch Prinz Harry hatte Probleme

Als die Amerikanerin sich mit Prinz Harry (38) im November 2017 verlobte, wurde verkündet, dass sie nach der Hochzeit im Mai 2018 britische Staatsbürgerin werden würde. In ihrem Podcast 'Archetypes' verriet die zweifache Mutter gegenüber der Schauspielerin Pamela Adlon, wie der dazugehörige Einbürgerungstest nicht nur ihr Probleme bereitete. "Dieser Test ist so schwer. Ich habe dafür gelernt und weiß noch wie ich dachte 'Meine Güte!'. Ich hab meinen Mann gefragt 'Hättest du das gewusst?' Und er sagte, er hätte keine Ahnung gehabt." Ihre Podcast-Partnerin scherzte "Die haben das bestimmt schwerer für dich gemacht. Sie haben sich gedacht, der werden wir mal Steine in den Weg legen."

Ist Herzogin Meghan nun Britin?

Jetzt würde man zu gerne wissen, ob Herzogin Meghan den Test tatsächlich durchgezogen hat und Britin wurde. In 2020 kehrten sie und Prinz Harry der königlichen Familie den Rücken und zogen nach Kalifornien. Bevor sich jetzt alle darüber lustig machen, dass selbst die aktuelle Nummer Fünf der britischen Thronfolge keine Ahnung von der Geschichte seiner Familie hat – denn das wird im Test abgefragt – dazu gibt es noch Fragen zu Gesetzen, Politik, Kultur, Geschichte und britischen Gepflogenheiten. Da muss man schon einmal genauer in das Geschichts- oder Sozialkundebuch schauen und das kann man sich bei dem Blaublüter nicht gerade vorstellen. So oder so, Herzogin Meghan hat ihrem Gatten mit dieser Aussage sicherlich keinen Gefallen getan.

Bild: John Palmer/Media Punch/INSTARim