Allgemein | STAR NEWS

Herzogin Meghan an US-Wähler: “Wir alle wissen, was auf dem Spiel steht”

DE Showbiz - Die anstehende US-Wahl ist kein Urnengang wie jeder andere. Das weiß auch Herzogin Meghan (39) und hat mit einem eindringlichen Appell vor allem Frauen dazu aufgefordert, den Urnengang nicht zu verpassen.

Alle bitte zur Wahl!

Die politischen Lager sind gespalten wie nie, zudem sorgt die Pandemie für ein Klima der Angst. Es steht zu befürchten, dass viele US-Amerikaner aus Sorge vor einer Ansteckung die Wahllokale meiden. Gleichzeitig sind die Menschen skeptisch angesichts des Briefwahlverfahrens: Kann die marode Post überhaupt all die Stimmzettel verarbeiten? Dennoch solle sich niemand abschrecken lassen, sein Grundrecht wahrzunehmen, erklärte die Frau von Prinz Harry am Freitag auf dem Wahl-Event 'When All Women Vote'.

Herzogin Meghan will kämpfen

Zwar unterließ es die ehemalige Schauspielerin ('Suits'), Stimmung für eine bestimmte Partei zu machen, doch sie ließ keinen Zweifel, dass der Urnengang wichtiger denn je sei: "Wir alle wissen, was in diesem Jahr auf dem Spiel steht." Sie erinnerte an das Wahlrecht für Frauen, das sich gerade zum 100. Mal jährt. Dennoch hätten viele Frauen noch immer nicht die Möglichkeit, dieses Recht auch wirklich wahrzunehmen, besonders Women Of Colour.

"Es lohnt sich, diesen Kampf zu führen", so die Frau von Prinz Harry, und alle müssten mit anpacken, um die Massen zu mobilisieren. "Wir sind Teil des Problems. Wer satt und wohlgefällig ist, wird zum Mittäter. "Wir werden den Unterschied ausmachen bei dieser Wahl", glaubt Herzogin Meghan.