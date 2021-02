Allgemein | STAR NEWS

Herzogin Kate: Redet mehr über eure mentale Verfassung

DE Showbiz - In einem Selfie-Video sprach Herzogin Kate (39), die Ehefrau von Prinz William (38), über die besonderen Herausforderungen, vor denen insbesondere Familien in Zeiten von Corona stehen. Es sei wichtig, dass Eltern und Kinder offen über ihre psychische Situation sprechen.

Herzogin Kate gibt Familien Tipps

Mit Kates Video beginnt auch ihre Schirmherrschaft bei 'Place2Be', einer Organisation, die sich um die psychische Gesundheit von Kindern kümmert. Deren diesjährige 'Children’s Metal Health Week' steht unter dem Motto 'Express Yourself'. Und so regt auch Kate an, dass Eltern und Kinder immer das Gespräch suchen und offen über Gefühle, Ängste und Sorgen zu sprechen, die insbesondere der Lockdown auslöst. Außerdem sollte Kindern auch geholfen werden, andere Möglichkeiten finden, ihre Gefühle auszudrücken. "In diesem Jahr geht es bei der 'Children's Mental Health Week' darum, sich auszudrücken – kreative Wege zu finden, um unsere Gedanken, Ideen und Gefühle mitzuteilen. Ob das nun Fotografie, Kunst, Theater, Musik oder Gedichte sind – es geht darum, das zu finden, was dir hilft, dich mit dir selbst wohlzufühlen", erklärte Kate.

Die Royals kennen die Herausforderungen des Lockdowns

Auch Kate und ihr Ehemann, Prinz William, erfahren die Tücken des Lockdowns am eigenen Leib. So verbringen sie in ihrem Wohnsitz in Anmer Hall viel Zeit mit dem Unterrichten ihrer Kinder und wissen, wie schwierig es sein kann, die Kleinen zu motivieren und bei der Stange zu halten. Ihr Sohn George (7), Charlotte (5) und der kleine Louis (2) halten ihre Eltern ganz schon auf Trab.

Auch an das eigene Wohlergehen sollten Eltern dabei denken, erinnert Kate: "Es ist eine enorm herausfordernde Zeit für uns alle, darum gebt bitte auch auf euch selbst Acht", sagte sie. "Findet Wege, um eure Gedanken und Gefühle mitzuteilen oder findet jemandem, mit dem ihr reden könnt, denn wir müssen für die Kinder, um die wir uns kümmern, unser bestmögliches Selbst finden."