Herbert Grönemeyer: Bei Techno lässt er es krachen

DE Deutsche Promis - Herbert Grönemeyer (66) hat eine Schwäche für Beats. Man könnte ja meinen, dass der Star sich eher an seine eigene Musik hält, wenn er ausgeht, aber davon will er nichts wissen.

"Das macht schon Laune"

Deutschlands erfolgreichster Musiker steht auf Techno, wie er Barbara Schöneberger in dessen Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau' erzählte. Das zeigt sich dann auch meistens auf Tour. Wenn er von der Bühne kommt, ist er noch so aufgedreht, dass er gar nicht zum Schlafen kommt. Also ab in die Disco. Und in Berlin ist das nicht irgendeine: "Ich war auch mal eine ganze Nacht im Berghain", berichtete der dreifache Vater stolz, und dass er es an den unerbittlichen Türstehern des Techno-Tempel geschafft hat. "Das macht schon Laune!" Der Vorteil der dröhnenden Beats war ihm schon immer klar. "Ich bin früher meistens in Techno-Discos gegangen, wo es richtig knallte und wo es richtig laut war. Da konnte mich keiner ansprechen und ich hatte meine Ruhe."

Herbert Grönemeyer sucht auch die Ruhe

Nicht reden zu müssen spielt auch vor den Konzerten eine große Rolle. "Bei einer Tour rede ich den ganzen Tag nicht", verriet der Ruhrpottler im Gespräch mit Aria Nejati. "Das ist total nervig. Wenn mich jemand besuchen will, sag ich ‘Brauchst gar nicht kommen, ich mach eh nix.’” Und das ist dann auch genau der Fall. "Ich sitz dann wirklich auf dem Sofa und guck raus. Das klingt bescheuert. Aber ich sitze wahnsinnig gerne auf dem Sofa und starre für ne Stunde aus dem Fenster." Das hat auch einen Grund, denn er braucht diese Abschaltmomente. "Ich bin ein relativ ungestümer Zeitgenosse und ich weiß, dass ich mir solche Pausen einbauen muss."

Herbert Grönemeyer bekommt auch bald wieder Gelegenheit, sich die Ruhe vor und nach dem Sturm zu holen, denn am 16. Mai startet seine große Deutschland-Tour und Fans können nach den Konzerten ja mal die Techno-Läden der Stadt abklappern, um ihr Idol zu sichten. Denn Herbert Grönemeyer wird es wohl wieder krachen lassen.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images