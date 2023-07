Allgemein | STAR NEWS

Henning Baum: Für seine Doku wurde er (wieder) zum Lebensretter

DE Deutsche Promis - Henning Baum (50) kann es noch. Der Schauspieler, bekannt aus Serien wie 'Der letzte Bulle' und 'Der König von Palma', ist gelernter Sanitäter und hat jetzt bewiesen, dass er nichts von seinen einst erworbenen Kenntnissen vergessen hat.

Notruf aus dem Pflegeheim

Am Donnerstag (20. Juli) ist der Star in einer neuen Ausgabe der RTL-Dokureihe 'Einsatz für Henning Baum' zu sehen. Nachdem er bereits hinter die Kulissen bei der Polizei und der Bundeswehr geblickt hat, geht es diesmal um den Rettungsdienst. Die Probleme dort sind nicht weniger geworden. "Personalmangel, überlastete Notrufhotlines, überfüllte Notaufnahmen" kündigt der RTL-Pressetext an. Jetzt wird bekannt: Bei den Dreharbeiten hat Henning Baum einem Menschen das Leben gerettet, nachdem er mit seinem Team per Notruf in ein Pflegeheim gerufen wurde. Dort habe eine ältere Frau auf dem Boden gelegen, die nicht mehr zu atmen schien.

Henning Baum befürchtete das Schlimmste

"Ich hab im ersten Moment gedacht: Das ist ernst hier - und vermutlich geht es nicht gut aus", berichtete Henning Baum der Deutschen Presse-Agentur. Höchste Zeit, seine Kenntnisse zum Thema Reanimation wieder in der Praxis anzuwenden. "Ich habe fünf bis sechs Mal gedrückt, und dann kam die plötzlich wieder." Seine Patientin erkannte ihn anschließend sogar, fragte: "Sind Sie der aus dem Fernsehen?" und scherzte kurz, bevor sie ins Krankenhaus kam. Ein großer Moment für den Schauspieler: "So richtig bewusst geworden ist mir die Bedeutung dieses Moments aber erst nach der Schicht. Es hat mir die enorme Verantwortung des Rettungsdienstes einmal mehr vor Augen geführt." 'Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit - Helden mit Hindernissen' läuft am Donnerstag, 20. Juli um 20.15 auf RTL.

Bild: picture alliance/dpa | Clara Margais