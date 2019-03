Allgemein | STAR NEWS

Hello from Hawaii: Wayne Carpendale begeistert mit Fotos aus dem Familienurlaub

Auf Instagram unterhält Wayne Carpendale (41, 'Der Landarzt') satte 158.000 Abonnenten und postet unter dem Titel "Wayne interessiert's" immer neue Bilder aus seinem leben. Und klar: Seine Follower sind sehr daran interessiert, was im Leben des Schauspielers, Ehemanns und Vaters so abgeht! Vor allem in diesen Tagen. Denn Wayne ist gemeinsam mit seiner Frau Annemarie (41) und dem gemeinsamen Sohn im Urlaub auf Hawaii.

Witzige Schnappschüsse aus dem Paradies

Derzeit entspannt Familie Carpendale auf Maui in Hawaii und genießt die sonnigen Tage im Paradies rundum. Wayne lässt seine Insta-Follower an seinen Abenteuer teilhaben und spart dabei weder an witzigen Motiven noch an witzigen Sprüchen. Der beste Beweis: Einer seiner jüngsten Schnappschüsse zeigt ihn mit dem Sohnemann auf den Schultern, Annemarie ist im Hintergrund zu erkennen. Die Familie besucht gerade die Twin Waterfalls, doch der kleine Spross hat laut Papa wenig Interesse an dem Naturspektakel: "Immer nur Augen für Mama", kommentiert Wayne das süße Foto.

Seine Fans lieben es und klicken allein in den ersten 20 Stunden im Netz knapp 15.000 Mal den Herz-Button. Kommentare wie "Unglaublich süß! Ich beneide euch!" und "Die Mama ist halt die Schönste" dürften Wayne Carpendale richtig freuen.

Wayne, der Instagram-Liebling

Kaum ein Promi schafft es, seine Follower so gezielt zu unterhalten, ohne dabei kitschig oder nervig zu werden. Und das Beste: Wayne bleibt seinem Instagram-Slogan "Wanna be influenced? Not by me!" stets treu und versucht nicht, seinen Followern online irgendetwas zu verkaufen oder aufzuschwätzen. Das merkt man seinem Profil deutlich an: Von coolen bis hin zu witzigen Pics findet sich alles – außer Werbung. Und auch, wenn er zahlreiche Bilder von seinem Sohn postet, ist der Kleine darauf nie zu erkennen. Denn Wayne und Annemarie Carpendale wollen ihre Fans zwar an ihrem Familienleben teilhaben lassen, schubsen ihr Kind aber nicht ins Rampenlicht.

